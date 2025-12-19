Знаменитості не влаштовували гучних і розкішних святкувань. Хтось обрав скромний розпис із другою половинкою, а хтось відсвяткував у колі найрідніших і найближчих людей. 24 Канал підготував добірку весіль року серед українських зірок, яка допоможе пригадати, хто ж таки пішов під вінець.

Хто з українських знаменитостей одружився у 2025 році?

Фіма Константиновський та Ліза Нечипоренко

Для ведучого та гумориста це другий шлюб. У січні цього року Фіма повідомив про заручини зі своєю обраницею Лізою, а вже на початку червня пара опублікувала скромне фото, зроблене в РАЦСі. Для церемонії розпису вони обрали буденні образи.

Фіма Константиновський одружився / Фото з інстаграму телеведучого

Пізніше подружжя організувало весільну церемонію на природі з живою музикою. Дійство пройшло у мальовничому заміському комплексі біля Дніпра, за 55 кілометрів від Києва.

Фіма з коханою обмінялися весільними обітницями. Ліза обрала ніжну весільну сукню з мереживними рукавами та фатою, а чоловік – класичний чорний костюм і білу сорочку.

Родзинкою вечора став виступ українського гурту Schmalgauzen.

Весілля Фіми Константиновського / Фото з інстаграму телеведучого

Михайло Діанов і Мирослава

Морський піхотинець Михайло Діанов вдруге одружився у липні цього року. Його обраницею стала жінка, на ім'я Мирослава.

Михайло Діанов одружився з коханою / Фото з фейсбуку Михайла Діанова

Клявся, божився, що ніколи не одружуся,

– з гумором прокоментував подію військовий.

Маша Рева та Іван Грабко

Українська дизайнерка вийшла заміж за художника Івана Грабко. Сукню для дівчини створив дизайнер Денис Кліманський. На її розробку пішло понад 3 місяці й 150 годин ручної роботи.

Весільна церемонія проходила на природі. Крім того, Маша та Іван також обвінчалися у церкві.

Маша Рева вийшла заміж / Фото з інстаграму дизайнерки

Аркадій Войтюк та Наталія Гадайчук

Співак та гуморист вдруге одружився цього року. Його обраниця – Наталія Гадайчук. Аркадій писав, що планували одружитись вже після закінчення війни, однак вирішили, що "кохання завжди на часі".

Аркадій Войтюк одружився / Фото з інстаграму співака

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Наталія народила двійнят – донечок Софію та Соломію.

Ігор Пустовіт і Вікторія

Блогер цього року також одружився вдруге. Нагадаємо, що його колишня дружина – відома інфлюєнсерка Саша Бо.

Пара побралася 29 серпня в Івано-Франківську. А освідчення відбулось у травні. На свято запросили чимало колег і друзів пари, крім того, на весіллі також були присутні діти від першого шлюбу Пустовіта.

Ігор Пустовіт одружився / Фото з інстаграму блогера

Євген Володченко та Діна Чмуж

Учасник гурту "Курган & Agregat" одружився з харківською художницею і поеткою Діною Чмуж. Про святкування весілля пара не розповіла надто багато, однак відомо, що на святі заспівав фольклорний гурт "Муравський Шлях", а також було декілька народних традицій.

З нагоди одруження Євген і Діна також організували збір на FPV-дрони та квадрокоптери DJI Matrice 4T.

Євген Володченко і Діна Чмуж одружились / Фото з соцмереж

Аміл Насіров і Даша

Ще один учасник гурту "Курган & Agregat" одружився. Це відбулось таємно.

Пара опублікувала весільні світлини, зроблені в Карпатах, а зіркові колеги висловили щирі здивування з приводу такої події.

Весілля Аміла Насірова та Даші / Фото з інстаграму

Дарина Федина вийшла заміж за військовослужбовця

Українська акторка, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", цього року стала дружиною військовослужбовця. Пара відгуляла весілля у неймовірній локації, обравши святкування в українських мотивах.

Дарина Федина вийшла заміж / Фото з інстаграму акторки

Упродовж тривалого часу у ЗМІ ширяться чутки, що футболіст Володимир Бражко і блогерка Даша Квіткова, які підтвердили свої стосунки, таємно одружились. На безіменному пальці чоловіка вже неодноразово помічали обручку.

На початку липня цього року Сергій Танчинець, лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, зробив пропозицію Юліані Корецькій. А вже у листопаді з'явились новини, що співак таємно одружився з коханою, яка молодша від нього на 20 років.

Леся Нікітюк, яка цього року вперше стала мамою, також не підтверджувала, що вийшла заміж за батька свого сина – Дмитра Бабчука. Однак на проєкті "Хто Зверху?", де жінка є незмінною телеведучою, коханого називає своїм чоловіком.