Знаменитости не устраивали громких и роскошных празднований. Кто-то выбрал скромную роспись со второй половинкой, а кто-то отпраздновал в кругу родных и близких людей. 24 Канал подготовил подборку свадеб года среди украинских звезд, которая поможет вспомнить, кто же пошел под венец.

Кто из украинских знаменитостей женился в 2025 году?

Фима Константиновский и Лиза Нечипоренко

Для ведущего и юмориста это второй брак. В январе этого года Фима сообщил о помолвке со своей избранницей Лизой, а уже в начале июня пара опубликовала скромное фото, сделанное в ЗАГСе. Для церемонии росписи они выбрали будничные образы.

Фима Константиновский женился / Фото из инстаграма телеведущего

Позже супруги организовали свадебную церемонию на природе с живой музыкой. Действо прошло в живописном загородном комплексе возле Днепра, в 55 километрах от Киева.

Фима с любимой обменялись свадебными клятвами. Лиза выбрала нежное свадебное платье с кружевными рукавами и фатой, а муж – классический черный костюм и белую рубашку.

Изюминкой вечера стало выступление украинской группы Schmalgauzen.

Свадьба Фимы Константиновского / Фото из инстаграма телеведущего

Михаил Дианов и Мирослава

Морской пехотинец Михаил Дианов во второй раз женился в июле этого года. Его избранницей стала женщина, по имени Мирослава.

Михаил Дианов женился на любимой / Фото из фейсбука Михаила Дианова

Клялся, божился, что никогда не женюсь,

– с юмором прокомментировал событие военный.

Маша Рева и Иван Грабко

Украинский дизайнер вышла замуж за художника Ивана Грабко. Платье для девушки создал дизайнер Денис Климанский. На его разработку ушло более 3 месяцев и 150 часов ручной работы.

Свадебная церемония проходила на природе. Кроме того, Маша и Иван также обвенчались в церкви.

Маша Рева вышла замуж / Фото из инстаграма дизайнера

Аркадий Войтюк и Наталья Гадайчук

Певец и юморист во второй раз женился в этом году. Его избранница – Наталья Гадайчук. Аркадий писал, что планировали пожениться уже после окончания войны, однако решили, что "любовь всегда актуальна".

Аркадий Войтюк женился / Фото из инстаграма певца

Напомним, что в октябре 2024 года Наталья родила двойняшек – дочерей Софию и Соломию.

Игорь Пустовит и Виктория

Блогер в этом году также женился во второй раз. Напомним, что его бывшая жена – известная инфлюенсерка Саша Бо.

Пара обручилась 29 августа в Ивано-Франковске. А признание состоялось в мае. На праздник пригласили немало коллег и друзей пары, кроме того, на свадьбе также присутствовали дети от первого брака Пустовита.

Игорь Пустовит женился / Фото из инстаграма блогера

Евгений Володченко и Дина Чмуж

Участник группы "Курган & Agregat" женился на харьковской художнице и поэтессе Дине Чмуж. О праздновании свадьбы пара не рассказала слишком много, однако известно, что на празднике спела фольклорная группа "Муравський Шлях", а также было несколько народных традиций.

По случаю бракосочетания Евгений и Дина также организовали сбор на FPV-дроны и квадрокоптеры DJI Matrice 4T.

Евгений Володченко и Дина Чмуж поженились / Фото из соцсетей

Амил Насиров и Даша

Еще один участник группы "Курган & Agregat" женился. Это произошло тайно.

Пара опубликовала свадебные фотографии, сделанные в Карпатах, а звездные коллеги выразили искреннее удивление по поводу такого события.

Свадьба Амила Насирова и Даши / Фото из инстаграма

Дарья Федина вышла замуж за военнослужащего

Украинская актриса, звезда сериала "Спіймати Кайдаша", в этом году стала женой военнослужащего. Пара отгуляла свадьбу в невероятной локации, выбрав празднование в украинских мотивах.

Дарья Федина вышла замуж / Фото из инстаграма актрисы

В течение длительного времени в СМИ ходят слухи, что футболист Владимир Бражко и блогер Даша Квиткова, которые подтвердили свои отношения, тайно поженились. На безымянном пальце мужчины уже неоднократно замечали обручальное кольцо.

В начале июля этого года Сергей Танчинец, лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, сделал предложение Юлиане Корецкой. А уже в ноябре появились новости, что певец тайно женился с любимой, которая моложе его на 20 лет.

Леся Никитюк, которая в этом году впервые стала мамой, также не подтверждала, что вышла замуж за отца своего сына – Дмитрия Бабчука. Однако на проекте "Кто Сверху?", где женщина является неизменной телеведущей, любимого называет своим мужем.