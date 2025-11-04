Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Квитковой. Даша, Владимир и сын блогерши от брака с ведущим Никитой Добрыниным побывали во Львове.
Дашу Квиткову, Владимира Бражка и Льва сфотографировали на одной из улиц Львова. На первом фото футболист нежно целует возлюбленную в лоб и обнимает ее. Рядом стоит сын блогерши, который держит маму за руку.
Даша Квиткова с сыном и Владимиром Бражко / Фото из инстаграма блогерши
На второй фотографии пара обнимается и влюбленно смотрит друг на друга. Лев прижимается к маме, улыбается и смотрит в камеру. На безымянном пальце правой руки Бражко можно заметить обручальное кольцо.
Владимир Бражко засветился с обручальным кольцом / Фото из инстаграма Квитковой
Кстати, на днях полузащитник киевского Динамо опубликовал на своей странице в инстаграме серию фото с матча. На одном из них также виднеется кольцо, которое, вероятно, перемотано пластырем.
Владимир Бражко с кольцом на пальце / Фото из инстаграма футболиста
Что известно об отношениях Квитковой и Бражко?
В мае по сети начали распространяться слухи, что Даша Квиткова встречается с Владимиром Бражко. Их, в частности, неоднократно видели на публике вместе.
9 июля Владимир поздравил Дашу с 27-летием. Он опубликовал милое фото с блогершей, которое подписал: "С днем рождения, моя любимая", тем самым подтвердив их отношения.
В сентябре Бражко сделал предложение Квитковой. СМИ писали, что футболист подарил возлюбленной кольцо от Cartier, стоимость которого колеблется от 82 до 132 тысяч долларов (зависит от размера камня).
В октябре Дашу и Владимира заподозрили в тайной женитьбе. В частности, на пальце блогерши заметили кольцо, похожее на свадебное.
Недавно Квиткова подогрела слухи, что вышла замуж за Бражка. Она показала фото своего загранпаспорта, где видно надпись латиницей, похожий на BRAZHKO. Так, в сети предположили, что Даша сменила фамилию.