Однако Даша опровергла слухи о беременности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм.

Даша Квиткова рассказала, что эндокринолог посоветовал ей пока не тренироваться в зале. Однако блогерша отметила, что причина – состояние здоровья, а не беременность, как пишут люди в сети.

Я оставляю зал на некоторое время из-за низкого железа, которое упало на нервах, низкий ферритин, самочувствие по совету своего эндокринолога. Поднимаю сейчас все показатели, чтобы вернуться. Люди в этот момент: "Она беременна". Но нет,

– написала Квиткова.

Даша Квиткова не беременна / Скриншот из инстаграма блогера

В сети также ходят слухи, что Квиткова и Бражко тайно поженились. Ранее на безымянном пальце блогерши заметили кольцо, похожее на свадебное.

Кроме того, недавно Даша опубликовала фото своего загранпаспорта, на котором заметили надпись латиницей, похожую на BRAZHKO. Поэтому, вероятно, она вышла замуж и сменила фамилию.

А полузащитник киевского Динамо перед матчем сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026 против Исландии засветился с обручальным кольцом. Соответствующее фото, сделанное на футбольном поле, он распространил в инстаграме.

Однако заметим, что пока ни Даша, ни Владимир не комментируют слухи.

Что известно об отношениях Квитковой и Бражко?