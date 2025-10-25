Однак Даша спростувала чутки про вагітність. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інстаграм.

Даша Квіткова розповіла, що ендокринолог порадив їй поки не тренуватися в залі. Однак блогерка зазначила, що причина – стан здоров'я, а не вагітність, як пишуть люди в мережі.

Я лишаю зал на деякий час через низьке залізо, яке впало на нервах, низький феритин, самопочуття за порадою свого ендокринолога. Підіймаю зараз усі показники, щоб повернутись. Люди в цей момент: "Вона вагітна". Але ні,

– написала Квіткова.

Даша Квіткова не вагітна / Скриншот з інстаграму блогерки

У мережі також ходять чутки, що Квіткова і Бражко таємно одружилися. Раніше на безіменному пальці блогерки помітили каблучку, схожу на весільну.

Крім того, нещодавно Даша опублікувала фото свого закордонного паспорта, на якому помітили напис латиницею, схожий на BRAZHKO. Тож, ймовірно, вона вийшла заміж і змінила прізвище.

А півзахисник київського Динамо перед матчем збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії засвітився з обручкою. Відповідне фото, зроблене на футбольному полі, він поширив в інстаграмі.

Однак зауважимо, що наразі ні Даша, ні Володимир не коментують чутки.

Що відомо про стосунки Квіткової та Бражка?