Даша Квіткова поділилась зворушливим моментом у сторіз на своїй сторінці в інстаграмі. Блогерка показала, як Володимир Бражко проводив час з її сином.

Даша Квіткова опублікувала колаж з кількох милих світлин. На цих знімках Лев обіймає Володимира і весело проводить з ним час.

До слова, на одній зі світлин на правій руці Володимира Бражка видніється обручка. У мережі вже тривалий час пліткують про їхнє ймовірне одруження, однак інформацію досі не підтвердили.


Володимир Бражко з сином Даші Квіткової / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, раніше Нікіта Добринін на ютуб-каналі "Радіо Люкс" прокоментував, як ставиться до нинішнього обранця Даші Квіткової, своєї колишньої дружини. Він поділився, що знайомий з Володимиром Бражком і вони добре спілкуються. Для зіркового батька головне, щоб дитині було комфортно.

Що відомо про стосунки Даші Квіткової та Володимира Бражка?

  • Про роман між блогеркою та футболістом пішли чутки навесні 2025 року. Спершу пара приховувала стосунки та відмовлялась коментувати особисте життя, але вже у липні Бражко підтвердив їхній роман, коли публічно привітав Квіткову з днем народження та зізнався у почуттях.
  • Як стало відомо пізніше, пара познайомилась в одному з закладів. Відтоді у них зародилися почуття.
  • На початку вересня 2025 Володимир Бражко зробив Даші Квітковій пропозицію. Цікаво, що футболіст освідчувався блогерці тричі – Даша хотіла пересвідчитися у почуттях чоловіка. І зрештою, погодилась вийти за нього заміж.