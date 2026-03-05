Даша Квіткова поділилась зворушливим моментом у сторіз на своїй сторінці в інстаграмі. Блогерка показала, як Володимир Бражко проводив час з її сином.
До слова Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець замилував мережу фото підрослого сина
Даша Квіткова опублікувала колаж з кількох милих світлин. На цих знімках Лев обіймає Володимира і весело проводить з ним час.
До слова, на одній зі світлин на правій руці Володимира Бражка видніється обручка. У мережі вже тривалий час пліткують про їхнє ймовірне одруження, однак інформацію досі не підтвердили.
Володимир Бражко з сином Даші Квіткової / Фото з інстаграм-сторіз
Нагадаємо, раніше Нікіта Добринін на ютуб-каналі "Радіо Люкс" прокоментував, як ставиться до нинішнього обранця Даші Квіткової, своєї колишньої дружини. Він поділився, що знайомий з Володимиром Бражком і вони добре спілкуються. Для зіркового батька головне, щоб дитині було комфортно.
Що відомо про стосунки Даші Квіткової та Володимира Бражка?
- Про роман між блогеркою та футболістом пішли чутки навесні 2025 року. Спершу пара приховувала стосунки та відмовлялась коментувати особисте життя, але вже у липні Бражко підтвердив їхній роман, коли публічно привітав Квіткову з днем народження та зізнався у почуттях.
- Як стало відомо пізніше, пара познайомилась в одному з закладів. Відтоді у них зародилися почуття.
- На початку вересня 2025 Володимир Бражко зробив Даші Квітковій пропозицію. Цікаво, що футболіст освідчувався блогерці тричі – Даша хотіла пересвідчитися у почуттях чоловіка. І зрештою, погодилась вийти за нього заміж.