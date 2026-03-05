5 березня, у день народження сина, співак поділився архівними кадрами Лук'яна. Їх він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Цікаво Селена Гомес поцілувала ногу Бенні Бланко: чому це наробило галасу в мережі

Цьогоріч синові Сергія Танчинця виповнилося 8 років. З нагоди дня народження хлопця співак показав кадри, зроблені під час їхнього спільного дозвілля з Лук'яном – ігор, прогулянок та поїздок.

Зазначимо, що син і донька лідера колективу БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ мешкають за кордоном з мамою. У програмі "Сніданок з 1+1" Сергій розповідав, що його колишня дружина Анна разом з дітьми переїхала до Іспанії. До цього вони декілька років мешкали в Японії.

Малий ходить до школи. Вчить вже тепер не японську, а іспанську мову. В нього непогано виходить. Вчить і українську мову, намагається писати, рахувати. Настя онлайн вчиться, живе трохи тут у мене кілька місяців, кілька місяців живе у мами,

– казав Танчинець в грудні 2024 року.

Що відомо про особисте життя Сергія Танчинця?