Близько тижня тому, у дебютному епізоді нового подкасту Бенні Бланко з його другом Дейві Бердом, продюсер потрапив у скандал. Глядачі звернули увагу на ноги Бланко, які здались користувачам дуже брудними.

Після гучних обговорень Бенні Бланко та Дейві Берд з'явилися на вечірньому шоу Джиммі Кіммела. Продюсер пояснив, що на знімальному майданчику було багато пилу й бруду, тому він і втрапив у конфуз.

Вже у випуску другого подкасту з'явилась дружина Бенні Бланко, співачка Селена Гомес. Пара спілкувалась про особисте життя, ментальне здоров'я, їхнє весілля минулого року та плани щодо дітей.

В один момент артистка нахилилась та поцілувала ногу Бенні Бланко. Цей милий жест викликав у продюсера усмішку. Селена натомість сказала: "Не роби з цього великої події".

Але в інтернеті це все-таки викликало безліч коментарів.

Комусь вчинок Селени Гомес здався начебто "огидним" і "неприємним", зважаючи на попередній скандал.

"Це моя провина, що я відкрила додаток, коли їла";

"Але нащо вона це зробила?";

"Я більше не можу її захищати";

"Вистачить на сьогодні інтернету".

Інші ж стали на захист співачки та нагадали, що цей поцілунок – просто зворушливий прояв любові з боку Селени до її чоловіка.

"Вона кохає свого чоловіка – це точно";

"Коли жінка любить тебе – вона зробить будь-що";

"Агов, це ж її чоловік";

"Ви такі драматичні. Вона просто любить свого чоловіка".

Що відомо про стосунки Селени Гомес і Бенні Бланко?