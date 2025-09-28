Гомес поділилась весільними фотографіями й відео. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм акторки.
На романтичних фото молодята ніжно обіймаються і тримаються за руки – вони виглядають дуже щасливими. На світлинах також можна побачити весільний букет Селени Гомес, який складається з білих квітів.
Закохані обрали образи від Ralph Lauren. Гомес одягла довгу білу сукню з відкритою спиною, зробила природний макіяж і елегантну зачіску. Бланко позував у чорному смокінгу, сорочці й краватці-метелику.
Селена Гомес і Бенні Бланко одружилися / Фото з інстаграму акторки
Як пише People, напередодні весілля наречена відсвяткувала дівич-вечір у місті Кабо-Сан-Лукас (Мексика), а от наречений влаштував вечірку в Лас-Вегасі.
ЗМІ раніше повідомляли, хто потенційно може бути присутній на весіллі Селени Гомес і Бенні Бланко. Це найкраща подруга акторки Тейлор Свіфт, співак Ед Ширан, актори Мартін Шорт і Девід Генрі, Періс Хілтон.
Селена Гомес вийшла заміж: відео з інстаграму акторки
Коротко про стосунки Селени Гомес і Бенні Бланко
Селена Гомес і Бенні Бланко почали зустрічалися у червні 2023 року, однак підтвердили свої стосунки лише в грудні. Наступного року знаменитості оголосили про заручини.
Пара з'являлась разом на багатьох заходах, зокрема на церемонії "Золотий глобус" і на 75-й церемонії вручення премії "Еммі".