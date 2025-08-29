Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Гомес. Її дівич-вечір пройшов у місті Кабо-Сан-Лукас.
Селена Гомес опублікувала серію фотографій зі святкування. Разом з друзями співачка насолоджувалася морем і сонцем. На деяких світлинах вона позує у фаті з надписом "Наречена".
Місце, де відбувався дівич-вечір, прикрасили повітряними кульками у формі серця, з надписами "Наречена" і "Місис Левін". До допису Селена також прикріпила відео, в якому зібрала найяскравіші моменти відпочинку.
У ролику співачка використала пісню Кеті Перрі Teenage Dream, яку спродюсував її наречений Бенні Бланко (справжнє ім'я – Бенджамін Джозеф Левін). До речі, він тим часом влаштував парубоцьку вечірку у Лас-Вегасі.
Дівич-вечір Селени Гомес / Фото з інстаграму співачки
Дівич-вечір Селени Гомес / відео з інстаграму співачки
Що відомо про особисте життя Селени Гомес?
Селена Гомес підтвердила стосунки з продюсером Бенні Бланко у грудні 2023 року.
Уже наступного року пара оголосила про заручини.
У 2008 році Селена зустрічалася зі співаком Ніком Джонасом. Потім довгий час Гомес перебувала у стосунках з Джастіном Бібером: вони кілька разів розходились і сходились.