Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Гомес. Ее девичник прошел в городе Кабо-Сан-Лукас.

Селена Гомес опубликовала серию фотографий с празднования. Вместе с друзьями певица наслаждалась морем и солнцем. На некоторых фотографиях она позирует в фате с надписью "Невеста".

Место, где проходил девичник, украсили воздушными шариками в форме сердца, с надписями "Невеста" и "Миссис Левин". К сообщению Селена также прикрепила видео, в котором собрала самые яркие моменты отдыха.

В ролике певица использовала песню Кэти Перри Teenage Dream, которую спродюсировал ее жених Бенни Бланко (настоящее имя – Бенджамин Джозеф Левин). Кстати, он тем временем устроил мальчишник в Лас-Вегасе.

Девичник Селены Гомес / Фото из инстаграма певицы

Девичник Селены Гомес / видео из инстаграма певицы

Что известно о личной жизни Селены Гомес?