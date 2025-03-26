Гейлі Бібер набридли чутки про неї, які поширюють в інтернеті, тому вона прагне відстояти свою гідність. Про це пише Show 24 з посиланням на TMZ.

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Гейлі Бібер хоче найняти адвоката, щоб притягнути до відповідальності блогерів та коментаторів, які поширюють про неї плітки та фейкову інформацію. Джерела, близькі до моделі, повідомляють, що вона називає всі останні закиди в її бік – сфабрикованими.

Чому Гейлі Бібер знову обговорюють у мережі

Нещодавно у тіктоці з'явився ролик, де авторка стверджувала, нібито Гейлі Бібер поставила лайк на допис, де висміювали фотосесію Селени Гомес та її нареченого Бенні Бланко. У мережі знову почали обговорювати "конфлікт" між Селеною та Гейлі.

На цьому тлі користувачі пригадали про відео про Гейлі Бібер на ютубі, що складається з 7 частин. У цих роликах автор звинувачує модель у тому, що вона з юного віку була фанаткою-сталкеркою Джастіна Бібера. Дівчина нібито переслідувала його і використовувала свої зв'язки, щоб часто з'являтися поряд і в результаті закрутити роман.

Окрім того, у ролику зібрали фото та відео, що нібито доводять, що Гейлі Бібер постійно копіювала Селену Гомес – у позах на фото, образах, інтерв'ю, шоу і навіть татуюваннях. Тепер автору цього розслідування здається, що вона копіює Сабріну Карпентер. Цю "документальну" серію відео активно обговорюють у тіктоці, що стало останньою краплею для Бібер.

Зауважимо, скандали між Селеною Гомес та Гейлі Бібер тривають роками. Останній з них завершився тим, що Селена публічно вступилась за модель та попросила користувачів припинити хейт.