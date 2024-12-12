Акторка та співачка Селена Гомес поділилась радісною новиною в інстаграмі, пише 24 Канал. Вона похвалилась коштовною діамантовою обручкою та романтичними фото з Бенні Бланко.

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Судячи зі знімків, продюсер зробив коханій пропозицію під час пікніка. Селена відповіла – "так".

Forever begins now…("Назавжди починається зараз", – 24 Канал),
– підписала фото співачка.


Селена Гомес виходить заміж / Фото з інстаграму Селени Гомес


Селена Гомес виходить заміж / Фото з інстаграму Селени Гомес

У коментарях пару вітають зіркові друзі та колеги – Тейлор Свіфт, Гвінет Пелтроу, Дженніфер Еністон та багато інших.

Що відомо про стосунки Селени Гомес і Бенні Бланко

  • Пара почала зустрічатися у червні 2023 року. Вони публічно зізналися про свої стосунки у грудні.
  • У наступні місяці Селена Гомес розповідала, як Бенні Бланко робить її щасливою, та зізнавалась бойфренду в коханні.
  • У травні цього року Бенні Бланко заговорив про одруження - він зізнався, що готовий створити сім'ю.