Акторка та співачка Селена Гомес поділилась радісною новиною в інстаграмі, пише 24 Канал. Вона похвалилась коштовною діамантовою обручкою та романтичними фото з Бенні Бланко.

До слова Вагітна Меган Фокс розійшлась з нареченим, від якого чекає дитину, – ЗМІ

Судячи зі знімків, продюсер зробив коханій пропозицію під час пікніка. Селена відповіла – "так".

Forever begins now…("Назавжди починається зараз", – 24 Канал),

– підписала фото співачка.



Селена Гомес виходить заміж / Фото з інстаграму Селени Гомес



Селена Гомес виходить заміж / Фото з інстаграму Селени Гомес

У коментарях пару вітають зіркові друзі та колеги – Тейлор Свіфт, Гвінет Пелтроу, Дженніфер Еністон та багато інших.

Що відомо про стосунки Селени Гомес і Бенні Бланко