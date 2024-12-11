Меган Фокс і Machine Gun Kelly не змогли зберегти романтичні стосунки до того, як народиться їхня спільна дитина. Про це пише 24 Канал з посиланням на TMZ.

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За словами інсайдерів, у пари стався гучний скандал. Акторка знайшла у телефоні свого нареченого "контент, який дуже її пригнітив". Через це вони вирішили розійтися.

Подейкують, що Меган Фокс і Machine Gun Kelly розлучилися перед Днем подяки, який у США святкують наприкінці листопада.

Наразі ніхто з зірок не коментує чутки про їхнє розлучення. Однак пара й раніше переживала кризові моменти.

Що відомо про стосунки пари