Меган Фокс і Machine Gun Kelly не змогли зберегти романтичні стосунки до того, як народиться їхня спільна дитина. Про це пише 24 Канал з посиланням на TMZ.
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За словами інсайдерів, у пари стався гучний скандал. Акторка знайшла у телефоні свого нареченого "контент, який дуже її пригнітив". Через це вони вирішили розійтися.
Подейкують, що Меган Фокс і Machine Gun Kelly розлучилися перед Днем подяки, який у США святкують наприкінці листопада.
Наразі ніхто з зірок не коментує чутки про їхнє розлучення. Однак пара й раніше переживала кризові моменти.
Що відомо про стосунки пари
- Акторка та репер вперше заявили про свій роман у 2020 році, незадовго після того, як Меган Фокс розлучилась з чоловіком, Браяном Остіном Гріном.
- У 2023 році акторка зізналась про те, що пережила викидень. Проте 11 листопада Меган Фокс оголосила про вагітність. Для неї та репера це буде перша спільна дитина.