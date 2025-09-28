Гомес поделилась свадебными фотографиями и видео. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм актрисы.

На романтических фото молодожены нежно обнимаются и держатся за руки – они выглядят очень счастливыми. На фотографиях также можно увидеть свадебный букет Селены Гомес, который состоит из белых цветов.

Влюбленные выбрали образы от Ralph Lauren. Гомес надела длинное белое платье с открытой спиной, сделала естественный макияж и элегантную прическу. Бланко позировал в черном смокинге, рубашке и галстуке-бабочке.

Селена Гомес и Бенни Бланко поженились / Фото из инстаграма актрисы

Как пишет People, накануне свадьбы невеста отпраздновала девичник в городе Кабо-Сан-Лукас (Мексика), а вот жених устроил вечеринку в Лас-Вегасе.

СМИ ранее сообщали, кто потенциально может присутствовать на свадьбе Селены Гомес и Бенни Бланко. Это лучшая подруга актрисы Тейлор Свифт, певец Эд Ширан, актеры Мартин Шорт и Дэвид Генри, Пэрис Хилтон.

Селена Гомес вышла замуж: видео из инстаграма актрисы

Коротко об отношениях Селены Гомес и Бенни Бланко