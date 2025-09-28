Гомес поделилась свадебными фотографиями и видео. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм актрисы.
На романтических фото молодожены нежно обнимаются и держатся за руки – они выглядят очень счастливыми. На фотографиях также можно увидеть свадебный букет Селены Гомес, который состоит из белых цветов.
Влюбленные выбрали образы от Ralph Lauren. Гомес надела длинное белое платье с открытой спиной, сделала естественный макияж и элегантную прическу. Бланко позировал в черном смокинге, рубашке и галстуке-бабочке.
Селена Гомес и Бенни Бланко поженились / Фото из инстаграма актрисы
Как пишет People, накануне свадьбы невеста отпраздновала девичник в городе Кабо-Сан-Лукас (Мексика), а вот жених устроил вечеринку в Лас-Вегасе.
СМИ ранее сообщали, кто потенциально может присутствовать на свадьбе Селены Гомес и Бенни Бланко. Это лучшая подруга актрисы Тейлор Свифт, певец Эд Ширан, актеры Мартин Шорт и Дэвид Генри, Пэрис Хилтон.
Селена Гомес вышла замуж: видео из инстаграма актрисы
Коротко об отношениях Селены Гомес и Бенни Бланко
Селена Гомес и Бенни Бланко начали встречались в июне 2023 года, однако подтвердили свои отношения только в декабре. В следующем году знаменитости объявили о помолвке.
Пара появлялась вместе на многих мероприятиях, в частности на церемонии "Золотой глобус" и на 75-й церемонии вручения премии "Эмми".