Около недели назад, в дебютном эпизоде нового подкаста Бенни Бланко с его другом Дэйви Бердом, продюсер попал в скандал. Зрители обратили внимание на ноги Бланко, которые показались пользователям очень грязными.
После громких обсуждений Бенни Бланко и Дэйви Берд появились на вечернем шоу Джимми Киммела. Продюсер объяснил, что на съемочной площадке было много пыли и грязи, поэтому он и попал в конфуз.
Уже в выпуске второго подкаста появилась жена Бенни Бланко, певица Селена Гомес. Пара общалась о личной жизни, ментальное здоровье, их свадьбу в прошлом году и планы относительно детей.
В один момент артистка наклонилась и поцеловала ногу Бенни Бланко. Этот милый жест вызвал у продюсера улыбку. Селена взамен сказала: "Не делай из этого большого события".
Отрывок из подкаста: смотрите видео онлайн
Но в интернете это все-таки вызвало множество комментариев.
Кому-то поступок Селены Гомес показался вроде бы "отвратительным" и "неприятным", ввиду предыдущего скандала.
- "Это моя вина, что я открыла приложение, когда ела";
- "Но зачем она это сделала?";
- "Я больше не могу ее защищать";
- "Хватит на сегодня интернета".
Другие же стали на защиту певицы и напомнили, что этот поцелуй – просто трогательное проявление любви со стороны Селены к ее мужу.
- "Она любит своего мужа – это точно";
- "Когда женщина любит тебя – она сделает что угодно";
- "Эй, это же ее муж";
- "Вы такие драматичные. Она просто любит своего мужа".
Что известно об отношениях Селены Гомес и Бенни Бланко?
- Певица и музыкальный продюсер закрутили роман в июне 2023 года. Через несколько месяцев они публично подтвердили отношения, а уже в следующем году обручились.
- 27 сентября 2025 года Селена Гомес и Бенни Бланко поженились в Калифорнии. Молодожены выбрали наряды от бренда Ralph Lauren, а Селена на праздновании сменила три платья.
- На свадьбу пожаловало множество звездных гостей – Тейлор Свифт, Эд Ширан, Finneas, SZA (Солана Имани Рове), Камила Кабелло, Марк Ронсон, Пэрис Хилтон, Пол Радд, Кара Делевинь, Эрик Андре, Зои Салданья, Эдгар Рамирес и другие.