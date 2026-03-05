Около недели назад, в дебютном эпизоде нового подкаста Бенни Бланко с его другом Дэйви Бердом, продюсер попал в скандал. Зрители обратили внимание на ноги Бланко, которые показались пользователям очень грязными.

К слову В стильной пижаме украинского бренда: Селена Гомес поразила образом на вечеринке в Лос-Анджелесе

После громких обсуждений Бенни Бланко и Дэйви Берд появились на вечернем шоу Джимми Киммела. Продюсер объяснил, что на съемочной площадке было много пыли и грязи, поэтому он и попал в конфуз.

Уже в выпуске второго подкаста появилась жена Бенни Бланко, певица Селена Гомес. Пара общалась о личной жизни, ментальное здоровье, их свадьбу в прошлом году и планы относительно детей.

В один момент артистка наклонилась и поцеловала ногу Бенни Бланко. Этот милый жест вызвал у продюсера улыбку. Селена взамен сказала: "Не делай из этого большого события".

Отрывок из подкаста: смотрите видео онлайн

Но в интернете это все-таки вызвало множество комментариев.

Кому-то поступок Селены Гомес показался вроде бы "отвратительным" и "неприятным", ввиду предыдущего скандала.

"Это моя вина, что я открыла приложение, когда ела";

"Но зачем она это сделала?";

"Я больше не могу ее защищать";

"Хватит на сегодня интернета".

Другие же стали на защиту певицы и напомнили, что этот поцелуй – просто трогательное проявление любви со стороны Селены к ее мужу.

"Она любит своего мужа – это точно";

"Когда женщина любит тебя – она сделает что угодно";

"Эй, это же ее муж";

"Вы такие драматичные. Она просто любит своего мужа".

Что известно об отношениях Селены Гомес и Бенни Бланко?