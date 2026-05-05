Та своїм прикладом вони доводять, що можна і треба навчитись жити з проблемами, уважніше ставитись до способу життя й не давати хворобі шансу на перемогу. 24 Канал розповість з якими захворюваннями живуть знаменитості.

Чарлі Шин

У 2015 році актор публічно повідомив, що лікарі діагностували у нього ВІЛ. Про свій діагноз Чарлі дізнався у 2011 році, однак не одразу наважувався публічно про це говорити.

Чоловік не приховував, що коли почув свій діагноз, то хотів просто застрелитись. Та все змінилось, коли лікарі дали йому жменю таблеток і запевнили, що він житиме. З того моменту актор перебуває на спеціальній терапії і навіть брав участь у тестуванні препарату від вірусу.

Чарлі Шин / Фото Getty images

Селена Гомес

У 2013 році співачці діагностували аутоімунне захворювання – системний вовчак.

Для довідки. Системний червоний вовчак (СЧВ) – це аутоімунна хвороба, здатна уражати більшість органів і систем у тілі людини.

На декілька років Селена покинула співочу кар'єру й намагалась привести до ладу своє здоров'я. У 2017 році артистка пережила операцію з трансплантації нирки.

Доноркою органу стала близька подруга артистки. Крім того, виконавиця не може мати дітей. За її словами, ця новина була гнітючою для неї.

Я ніколи цього не говорила, але, на жаль, я не можу мати власних дітей. У мене багато медичних проблем, які можуть поставити під загрозу моє життя і життя дитини. Це довго пригнічувало мене,

– розповідала Селена.



Селена Гомес / Фото з інстаграму співачки

У 2020 році вона знову опинилась у стадії загострення, але у 2024 – настала ремісія. Ліки проти системного вовчака мають побічний ефект – тремтіння рук.

Таке лікування також має вплив на вагу. Селена Гомес то стрімко набирає кілограми, то повертається до звичної форми. Дуже часто публіка критикує зірку за зайві кілограми, уникаючи факту її хвороби.

До слова, у 2016 році дівчині діагностували ще й біполярний розлад.

Кім Кардашян

По спадковості модель отримала від своєї матері псоріаз – аутоімунне захворювання шкіри, що проявляється утворенням на шкірі червоних плям, які вкриті білясто-сріблястими лусочками, що сверблять і лущаться.

З роками у Кім розвинувся псоріатичний артрит, який проявляється запальними висипами на шкірі й болем у кістках.

Під час вагітностей псоріаз відступив. Однак згодом повернувся й почав масштабно вкривати обличчя та більшу частину тіла зірки.

Кім Кардашян / Фото з інстаграму моделі

Через своє захворювання Кім намагається дотримуватись здорового способу життя. Вона їсть більше рослинної їжі і п'є смузі з морського моху.

Зірка не приховує, що іноді висип може маскувати макіяжем, однак у неї ж ті ділянки діла, де почервоніння і лущення ніколи не відступають.

Сильвестр Сталлоне

Коли актор народжувався, лікарі застосували "щипці", щоб витягти дитину з родових шляхів матері. Ймовірно, медики припустились помилки, через що Сильвестр отримав параліч лицьових м'язів. Це пошкодження стало наслідком того, що у Сталлоне опустились рот і око.

Така особливість вплинула на вимову зірки Голлівуду, а на екранах глядачі звикли бачити його жорстоким і злим, хоча це все оманлива зовнішність.

Сильвестр Сталлоне / Фото з інстаграму актора

Хто ще з зірок страждає на невиліковні хвороби?

Селін Діон у 2022 році діагностували синдром м'язової скутості, рідкісне неврологічне захворювання. Хвороба вплинула на голосові м'язи артистки, що призвело до значних змін у її здатності співати. Наслідки хвороби виявилися настільки серйозними, що одного разу через сильні м'язові спазми співачка зламала собі ребра.

Ден Рейнольдс також має аутоімунне захворювання – хворобу Бехтерєва (запальне захворювання суглобів і хребта). Співак страждав від болю, але декілька років тому він увійшов у ремісію.

Брюсу Віллісу поставили важкий діагноз: лобово-скронева деменція. Також йому діагностували анозогнозію – стан, за якого людина не усвідомлює власного діагнозу. На жаль, сьогодні захворювання прогресує.

Белла Хадід уже багато років страждає від хвороби Лайма (це інфекційне захворювання, яке переносить певний вид кліщів).

Деніел Редкліфф з самого дитинства страждає на диспарксію – неврологічне захворювання, яке ускладнює координацію рухів і дрібну моторику. Через це Редкліфф не може самостійно зав'язати шнурки, водити авто чи зрозуміло писати від руки.

Джим Керрі ще у 2004 році розповів, що у нього СДУГ (Синдром дефіциту уваги й гіперактивності). Через це актор навіть був у глибокій депресії.

Майкл Джей Фокс у 30 років дізнався свій страшний діагноз – хвороба Паркінсона. Тоді лікарі казали, що у Майка є 10 років активного життя, перш ніж недуга візьме своє.

На жаль, це далеко не повний список історій зіркових хвороб. Однак такі приклади доводять, що хвороба не вибирає чи людина є зіркою сценою, чи просто живе буденним життям. Іноді навіть кажуть, що знаменитості у прямому сенсі платять своїм здоров'ям за те, що вони отримали від долі.