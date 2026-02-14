Молоде подружжя вперше розповіло про те, яким було їхнє весілля. Вони поділилися деталями в інтерв'ю Viva!.

Дивіться також Автор хіта "Смарагдове небо" освідчився коханій: романтичні фото з заручин

Сергій Танчинець розповів, що їхнє з Юліаною весілля було надзвичайно камерним. Воно повністю відображало їх як пару.

Ми свого роду відлюдники, майже інтроверти, тому цей день був лише для двох. Після – красива вечеря також удвох. Ми хотіли прожити ці емоції й залишити момент тільки для себе,

– поділився співак.

Юліана додала, що молодята провели день так, як хотіли: гуляли вечірнім Києвом і обійшлись без гучних святкувань. Уже за день вони повернулися до роботи.

Найзворушливішим моментом весілля для Сергія став обмін обручками – коли вони дивилися одне одному у віці та казали обітниці. Для Юліани вся церемонія була надзвичайно зворушливою. Дівчина зізналась, що з усіх сил намагалась не плакати, але іноді сльози текли "самі по собі".



Сергій Танчинець з коханою / Фото з інстаграму Сергія Танчинця

Що відомо про стосунки Сергія та Юліани Танчинців?