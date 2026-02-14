Молодые супруги впервые рассказали о том, какой была их свадьба. Они поделились деталями в интервью Viva!.

Сергей Танчинец рассказал, что их с Юлианой свадьба была чрезвычайно камерной. Она полностью отражала их как пару.

Мы своего рода отшельники, почти интроверты, поэтому этот день был только для двоих. После – красивый ужин также вдвоем. Мы хотели прожить эти эмоции и оставить момент только для себя,

– поделился певец.

Юлиана добавила, что молодожены провели день так, как хотели: гуляли по вечернему Киеву и обошлись без громких празднований. Уже через день они вернулись к работе.

Самым трогательным моментом свадьбы для Сергея стал обмен кольцами – когда они смотрели друг другу в глаза и говорили клятвы. Для Юлианы вся церемония была чрезвычайно трогательной. Девушка призналась, что изо всех сил старалась не плакать, но иногда слезы текли "сами по себе".



Сергей Танчинец с любимой / Фото из инстаграма Сергея Танчинца

Что известно об отношениях Сергея и Юлианы Танчинцев?