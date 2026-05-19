Подробности свадьбы пары опубликовал журнал "Hello!" и показал кадры с церемонии.

Чарльз Спенсер и Кэт Джарман встречаются уже 2 года. Они познакомились после работы над книгой археолога River Kings, которую граф согласился рецензировать. Впоследствии они начали вместе вести исторический подкаст и работать над археологическими проектами. Частная свадебная церемония пары состоялась в Аризоне.

Мы оба невероятно счастливы, что наши отношения прошли путь от коллег к дружбе, а затем – к глубокой любви и настоящей связи. Каждый этап наших отношений был наполнен смехом, и нас объединяет любовь к жизни,

– заявила пара в совместном заявлении.

Что известно о личной жизни Чарльза Спенсера?

Первой женой Чарльза стала Виктория Эйткен. Они поженились в 1989 году и прожили вместе восемь лет. В браке родилось четверо детей – леди Китти, близняшки леди Элиза и леди Амелия, а также виконт Луис.

После развода Спенсер женился во второй раз – на Кэролайн Фрейд, бывшей женой бизнесмена Мэтью Фрейд. Их брак продлился шесть лет. Пара воспитывала двоих детей – Эдмунда и Лару.

В 2011 году Чарльз Спенсер в третий раз женился на Карен Спенсер. У них родилась дочь Шарлотта. Однако впоследствии пара развелась.