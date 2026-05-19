Подробиці весілля пари опублікував журнал "Hello!" та показав кадри з церемонії.

Чарльз Спенсер і Кет Джарман зустрічаються вже 2 роки. Вони познайомилися після роботи над книжкою археологині River Kings, яку граф погодився рецензувати. Згодом вони почали разом вести історичний подкаст та працювати над археологічними проєктами. Приватна весільна церемонія пари відбулася в Аризоні.

Ми обоє неймовірно щасливі, що наші стосунки пройшли шлях від колег до дружби, а потім – до глибокого кохання та справжнього зв'язку. Кожен етап наших стосунків був наповнений сміхом, і нас об'єднує любов до життя,

– заявила пара у спільній заяві.

Що відомо про особисте життя Чарльза Спенсера?

Першою дружиною Чарльза стала Вікторія Ейткен. Вони одружилися у 1989 році та прожили разом вісім років. У шлюбі народилося четверо дітей – леді Кітті, близнючки леді Еліза та леді Амелія, а також віконт Луїс.

Після розлучення Спенсер одружився вдруге – з Керолайн Фрейд, колишньою дружиною бізнесмена Метью Фрейд. Їхній шлюб тривав шість років. Пара виховувала двох дітей – Едмунда та Лару.

У 2011 році Чарльз Спенсер втретє одружився з Карен Спенсер. У них народилася донька Шарлотта. Однак згодом пара розлучилася.