Радостной новостью поделилась девушка музыканта на своей странице в инстаграме. Судя по фотографиям, DREVO (настоящее имя – Максим Деревянчук) устроил любимой романтический вечер.
Яна Рудник опубликовала серию фото. На некоторых снимках она показала огромный букет пионов и кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
Невеста DREVO / Фото из инстаграма Яны Рудник
Также среди фотографий есть кадры, сделанные на полароид. На них и видно DREVO вместе с любимой. Очевидно, что певец сделал девушке предложение – а она ответила "да".
Любовь живет вечно,
– подписала снимки Яна.
DREVO с любимой / Фото из инстаграма Яны Рудник
Что известно о DREVO?
- Максим Деревянчук родился в Вараше Ровенской области. В 17 лет начал учиться игре на гитаре и писать первые песни.
- В 2023 году он впервые принял участие в Нацотборе на Евровидение, но не попал в шортлист. Однако его заметил музыкальный продюсер Дмитрий Шуров и предложил сотрудничество. Уже в следующем году вместе с песней Endless chain DREVO занял 9 место в финале Нацотбора.
- В 2025 году DREVO выпустил песню "Смарагдове небо", ставшую настоящим хитом, возглавившую чарты и на несколько месяцев заполонившую соцсети.
- О личной жизни артист много не рассказывает. Однако в интервью "Ближе к звездам" признался, что начал встречаться с любимой, когда девушка закончила школу. На самом деле они знали друг друга и раньше, ведь родом из одного города. Интересно, что именно Яна придумала первые строки песни "Смарагдове небо" и вдохновила певца на продолжение.