Команда украинского артиста впервые прокомментировала этот инцидент изданию РБК-Украина.
Оказывается, продюсер DREVO Михаил Шиян и лейбл Sound United уже подали жалобу дистрибьюторам, чтобы разобраться с нарушением. Они ожидают, что спорную песню в ближайшее время удалят с музыкальных платформ.
Россияне вырыли вокруг своей территории правовой ров, протянув через который объекты интеллектуальной собственности, можно безнаказанно плевать в лицо цивилизованному миру. Но мы им это не спустим. На каждом концерте DREVO мы собираем большие средства на поддержку ВСУ, чтобы уничтожать врага на поле боя. И здесь мы также разберемся с этими ворами. Плагиат не знает границ и должен быть наказан. Такие "танцы" должны завершаться падением в оркестровую яму,
– подчеркнул продюсер артиста.
Заметим, что "Энкараписта" DREVO вышла в декабре 2025 года. Клип на ютуб-канале певца собрал уже более 16 миллионов просмотров.
Что известно о DREVO?
- Под сценическим именем DREVO выступает 24-летний музыкант Максим Деревянчук, родом из города Вараш Ровенской области.
- В 2025 году артист одержал победу на музыкальной премии Muzvar Awards в номинации "Лучшие новые имена поп-музыки".
- Среди его популярных работ – трек "Самолетом", "Где бы где бы", фит с Александром Усиком "Терпи, казак" и другие.
- В 2023 году DREVO впервые попробовал свои силы в Нацотборе на Евровидение с песней Life in Reverse. Композиция вошла в лонг-лист, однако до финала артист не дошел. Уже в следующем году он вернулся на конкурс и выступил в финале с треком Endless Chain, где занял девятое место. Тогда победу одержали alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.
- Настоящий прорыв в карьере музыканта произошел в 2025 году после выхода трека "Смарагдовое небо". Клип на эту песню собрал более 45 миллионов просмотров на ютубе, а сама композиция получила награду как лучшая новая песня на Muzvar Awards.
- О личной жизни Максим говорит нечасто. Известно, что со своей возлюбленной Яной он знаком еще с детства, ведь они выросли в одном городе. Отношения пара начала после окончания девушкой школы. Интересно, что именно Яна придумала первые строки "Смарагдового неба" и вдохновила артиста на создание песни. В феврале этого года DREVO сделал девушке предложение.