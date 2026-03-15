Специальную награду премии присвоили фронтмену группы ADAM, Михаилу Клименко. Награду от его имени получила жена Саша Норова. Список победителей опубликовали в телеграмм-канале Muzvar.

Интересно и то, что победителей в двух категориях выбрали путем голосования в приложении Дія. Лучшей новой песней стала композиция "Смарагдове небо" от исполнителя DREVO. Тогда как лучшим фан-клубом стали поклонники Нади Дорофеевой.

Список победителей Muzvar Awards 2025

New Breath | Лучшие новые имена поп-музыки – DREVO;

New Wave | Лучшие новые имена рок-музыки – THE ARMO;

New Connect | Лучшие новые имена альтернативной музыки – Shmiska;

New View | Лучшие новые имена эстрады – ШУГАР;

Songwriter | Лучший автор – ADAM & SASHA NOROVA – "Ау Ау";

Soundproducer | Лучший саунд – "Творческий союз" и Phil It (Филипп Коляденко) – "Міцно";

VideoCreator | Лучший автор видеоконтента – Герман Ненов (Jamala – ARAFAT DAĞINDAN);

Come together | Лучшее творческое сотрудничество – Jerry Heil, YARMAK – "З якого ти поверху неба";

Make some noise | Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины) – шоукейс от MONATIK "IV";

Not cheap hype | Музыкальная журналистика – Наталья Тур;

Public Service | Музыкальное диджитал-наследие – "Яремчук: Незрівнянний світ краси" (Артем Григорян, Мария Яремчук, Максим Сердюк);

DreamTeam | Лучшая менеджмент-коллаборация – pomitni;

Re-singing | Лучший перепев – Виталий Козловский – "Пинаколада";

FanPlace | Самый активный фан-клуб – DOROFEEVA;

Move to Reality | Лучшая новая песня – DREVO – "Смарагдове небо".

Отметим, ранее Суспільне Культура сообщило о номинантах другой музыкальной премии – YUNA 2026. Больше всего номинаций у Jerry Heil – у нее есть больше всего шансов торжествовать на мероприятии.

Что известно о премии Muzvar Awards?

Muzvar Awards впервые вручили в 2021 году, по случаю первой годовщины создания одноименного музыкального портала.

Цель премии – популяризировать новую украинскую музыку и объединять креативных личностей ради развития музыкального рынка в Украине.