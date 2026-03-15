Специальную награду премии присвоили фронтмену группы ADAM, Михаилу Клименко. Награду от его имени получила жена Саша Норова. Список победителей опубликовали в телеграмм-канале Muzvar.
Смотрите также Мини-альбом от Дантеса, песня о самой тяжелой зиме от OTOY: лучшие премьеры недели
Интересно и то, что победителей в двух категориях выбрали путем голосования в приложении Дія. Лучшей новой песней стала композиция "Смарагдове небо" от исполнителя DREVO. Тогда как лучшим фан-клубом стали поклонники Нади Дорофеевой.
Список победителей Muzvar Awards 2025
New Breath | Лучшие новые имена поп-музыки – DREVO;
New Wave | Лучшие новые имена рок-музыки – THE ARMO;
New Connect | Лучшие новые имена альтернативной музыки – Shmiska;
New View | Лучшие новые имена эстрады – ШУГАР;
Songwriter | Лучший автор – ADAM & SASHA NOROVA – "Ау Ау";
Soundproducer | Лучший саунд – "Творческий союз" и Phil It (Филипп Коляденко) – "Міцно";
VideoCreator | Лучший автор видеоконтента – Герман Ненов (Jamala – ARAFAT DAĞINDAN);
Come together | Лучшее творческое сотрудничество – Jerry Heil, YARMAK – "З якого ти поверху неба";
Make some noise | Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины) – шоукейс от MONATIK "IV";
Not cheap hype | Музыкальная журналистика – Наталья Тур;
Public Service | Музыкальное диджитал-наследие – "Яремчук: Незрівнянний світ краси" (Артем Григорян, Мария Яремчук, Максим Сердюк);
DreamTeam | Лучшая менеджмент-коллаборация – pomitni;
Re-singing | Лучший перепев – Виталий Козловский – "Пинаколада";
FanPlace | Самый активный фан-клуб – DOROFEEVA;
Move to Reality | Лучшая новая песня – DREVO – "Смарагдове небо".
Отметим, ранее Суспільне Культура сообщило о номинантах другой музыкальной премии – YUNA 2026. Больше всего номинаций у Jerry Heil – у нее есть больше всего шансов торжествовать на мероприятии.
Что известно о премии Muzvar Awards?
Muzvar Awards впервые вручили в 2021 году, по случаю первой годовщины создания одноименного музыкального портала.
Цель премии – популяризировать новую украинскую музыку и объединять креативных личностей ради развития музыкального рынка в Украине.