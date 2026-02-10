Радісною новиною поділилась дівчина музиканта на своїй сторінці в інстаграмі. Судячи зі світлин, DREVO (справжнє ім'я – Максим Дерев'янчук) влаштував коханій романтичний вечір.

Яна Рудник опублікувала серію фото. На деяких знімках вона показала величезний букет півоній та обручку з діамантом на безіменному пальці.



Наречена DREVO / Фото з інстаграму Яни Рудник

Також серед світлин є кадри, зроблені на полароїд. На них і видно DREVO разом з коханою. Очевидно, що співак зробив дівчині пропозицію – а вона відповіла "так".

Любов живе вічно,

– підписала знімки Яна.



Що відомо про DREVO?