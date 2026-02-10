Радісною новиною поділилась дівчина музиканта на своїй сторінці в інстаграмі. Судячи зі світлин, DREVO (справжнє ім'я – Максим Дерев'янчук) влаштував коханій романтичний вечір.
Яна Рудник опублікувала серію фото. На деяких знімках вона показала величезний букет півоній та обручку з діамантом на безіменному пальці.
Наречена DREVO / Фото з інстаграму Яни Рудник
Також серед світлин є кадри, зроблені на полароїд. На них і видно DREVO разом з коханою. Очевидно, що співак зробив дівчині пропозицію – а вона відповіла "так".
Любов живе вічно,
– підписала знімки Яна.
DREVO з коханою / Фото з інстаграму Яни Рудник
DREVO з коханою / Фото з інстаграму Яни Рудник
Що відомо про DREVO?
- Максим Дерев'янчук народився у Вараші Рівненської області. У 17 років почав вчитися грі на гітарі та писати перші пісні.
- У 2023 році він вперше взяв участь у Нацвідборі на Євробачення, але не потрапив до шортлиста. Однак його помітив музичний продюсер Дмитро Шуров та запропонував співпрацю. Уже у наступному році разом з піснею Endless chain DREVO посів 9 місце у фіналі Нацвідбору.
- У 2025 році DREVO випустив пісню "Смарагдове небо", що стала справжнім хітом, очолила чарти й на кілька місяців заполонила соцмережі.
- Про особисте життя артист багато не розповідає. Однак в інтерв'ю "Ближче до зірок" зізнався, що почав зустрічатися з коханою, коли дівчина закінчила школу. Насправді вони знали одне одного й раніше, адже родом з одного міста. Цікаво, що саме Яна вигадала перші рядки пісні "Смарагдове небо" й надихнула співака на продовження.