Одразу після енергійного виступу команда Show24 поспілкувалася з артистом у межах проєкту "Інтерв'ю24". У щирій розмові DREVO розповів про свій шлях до великої сцени, зізнався, чи реально сьогодні заробляти на музиці в Україні, розповів, як вдалося записати фіт з Олександром Усиком і чому досвід участі у Нацвідборі на Євробачення став важливою сходинкою в кар'єрі.

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Участь в Atlas Festival-2025 та концерти під час війни

Максиме, розкажіть, як пройшов ваш виступ сьогодні? Чи вдалося реалізувати все, як планували?

Виступ був класний. Я вперше на Atlas Festival – і це справді круто. Нас дуже тепло зустріли. Дякую організаторам та всім, хто долучився до створення цієї події. Це найкращий фестиваль в Україні, без перебільшення.

Чи важко молодому артисту потрапити в лайнап такого масштабного фестивалю?

Так, це справді складно. Щоб потрапити сюди, треба багато працювати.

Як саме проходила ваша підготовка?

У нас зараз всеукраїнський тур, і концерти майже щодня. Тобто ми готувалися просто в турі – постійно граємо, виступаємо, пишемо музику, створюємо нові проєкти. Роботи багато.

На сцені ви виглядаєте дуже впевнено та розкуто. Це завдяки досвіду чи просто така вдача?

У мене вже є певний досвід виступів. Але, крім того, я щиро люблю свою справу. Мені подобається виступати, співати, взаємодіяти з публікою. Люблю, коли люди "двіжують" разом зі мною.

Часто артистів хейтять – і не лише їх, а й глядачів, які ходять на концерти під час війни. Що ви думаєте про такі закиди?

Як казав Олександр Усик: "Мене хейтять, бо мене всі знають". Це частина нашої професії. Все нормально.

Як записав фіт з Олександром Усиком

До речі, у вас був спільний трек з Усиком. Як виникла ця співпраця?

Все вийшло дуже просто – він сам зі мною зв'язався. Ми поспілкувались, подружилися і зробили трек. Олександр написав текст, я також долучився – пісня складається з багатьох елементів.

Це крутий досвід. Він мій кумир, я давно слідкую за його кар'єрою, дивився його бій з Дюбуа. Було дуже приємно попрацювати разом.

DREVO – "Терпи, козак" (feat. Oleksandr Usyk): дивіться відео онлайн

Участь в Нацвідборі на Євробачення та англомовний трек

Ви брали участь у Нацвідборі на Євробачення-2024. Як цей досвід на вас вплинув?

Це був початок мого творчого шляху – і це справді класний досвід. Рекомендую тим, хто хоче заявити про себе. Євробачення – це гарна сходинка. Таких платформ в Україні небагато, особливо для сольних артистів. Водночас не треба собі придумувати захмарні очікування.

Тоді ви представляли англомовну пісню. Чому прийняли таке рішення?

Був молодий і дурний (сміється – Show 24). Зараз розумію, що співати на Нацвідборі краще українською. У нас англомовні треки рідко "заходять". Тож мій лайфхак, для тих, хто хоче спробувати свої сили в Національному відборі в Україні – співати українською.

DREVO – Endless chain: дивіться відео онлайн

Сьогодні багато хітів злітають завдяки тіктоку. У вас є свої секрети, як потрапляти в тренди?

Насправді все просто: потрібно знімати якісний візуальний контент. Музику треба показувати людям, і тікток – один з інструментів. Світ змінюється, тож важливо бути всюди, якщо хочеш, щоб твою музику побачили й почули.

Публіка на Atlas Festival була у захваті від вашого нового треку "Смарагдове небо". Ви очікували, що трек так "залетить", коли писали його?

І так, і ні. Завжди сподіваєшся, що пісня стане хітом, але не очікуєш настільки.

Cкільки вже заробляє на музиці

До речі, кліп до цієї пісні – дуже стильний, професійний, з продуманими візуальними ефектами. Бюджет, мабуть, був серйозний?

Нуль гривень. Справді. Все трималося на ідеї та ентузіазмі. Люди працювали щиро, без оплати. І, можливо, саме тому це все вийшло настільки чесно й сильно.

Гроші – не головне, коли хочеш чогось досягнути в житті й, зокрема, в музиці.

DREVO – "Смарагдове небо": дивіться відео онлайн

Чи вже вдається заробляти на музиці? Чи маєте паралельні проєкти?

Так, вже вдається заробляти, але це не щось захмарне, як люди можуть собі уявляти.

Як війна впливає на вашу творчість сьогодні?

Війна – це тепер частина нашого життя. Люди вже звикли. Це, можливо, й болісно, але ми живемо з цим щодня. Головне – тримати себе в тонусі, дбати про ментальне і фізичне здоров'я. І продовжувати жити.

Нагадаємо, хедлайнером першого дня Atlas Festival став гурт "Бумбокс". Наша редакція напередодні писала детальний матеріал про те, яким був єдиний український концерт "Бумбоксу" у 2025 році.