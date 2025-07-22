18 липня Світлана виступила на сцені Atlas Festival 2025, де запалила публіку улюбленими хітами: "Добре з тобою", "Наше літо", "Вперше" та іншими. Та попри потужну енергетику концерту, його довелося перервати через сигнал повітряної тривоги та загрозу балістичних ударів. Втім, як зізнається сама артистка, навіть війна не здатна загасити "океан вдячності" в її серці до тих, хто приходить на концерти, співає разом і продовжує жити, попри все.

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Про материнство, творчість під час війни, пісенний конкурс Євробачення та сучасний стан української музики – читайте далі в ексклюзивному інтерв'ю Show24.

Про творчість під час війни та рідний Херсон

Світлано, чи змінилася ваша внутрішня місія як артистки з початком повномасштабного вторгнення?

Для мене вторгнення почалося у 2014 році й саме тоді, навесні 14-го відбувся мій перший виступ для наших захисників, перші виїзди на Схід. Тож 24.02.2022 змінився тільки масштаб.

Чи є у вас пісня, написана під час війни, яку ви вважаєте найбільш емоційно значущою для себе? Що стало поштовхом до її створення?

Влітку 2014 року, за тиждень до подій в Іловайську, була написана пісня "Повертайся живим", яка, на жаль, досі є актуальною. Потім було багато пісень і цілий альбом присвячений нашим військовим "Вірю.Знаю", проте звісно першою в серці залишається "Повертайся живим".

У кожної людини є особливий зв'язок з рідним містом. Ви родом з Херсона, який щодня зазнає страждань з боку росіян. Чи залишились у вас родичі в Херсоні?

Моя родина пережила окупацію в Херсоні й 11 листопада 2022 року для мене досі найяскравіший день в пам'яті – день звільнення Херсона. На жаль, росіяни зробили все, щоб жити в ньому тепер стало неможливим, тож ми вивезли батьків до себе і зараз моя мама поруч, у відносній безпеці.

У жовтні 2024 року ви грали на культовому піаніно "Україна", евакуйованому з Херсонщини. Це дуже трепетний момент. У кожної людини є якась річ з рідних країв, яка найцінніша для серця. Якою є ця річ для вас?

Банально, але правда – найцінніші речі в нашому житті – це зовсім не речі. Для мене найцінніші речі, які я не можу торкнутися – це спогади. Це перші виступи, прогулянки із батьком, мамина фарширована щука, заняття в музичній школі.

Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму співачки

Про материнство та дітей

У вас троє дітей, і ви відверто говорите про складність кожної вагітності. Однак, впевнена, є моменти, які згадуєте з теплом у серці. Чи пригадаєте такі моменти зі своїх особливих періодів?

Материнство – це постійні емоційні гойдалки. В одну мить ти втомлена і готова спалахнути від будь-якої причини, а за хвилину маленьке диво притиснеться до тебе і скаже "мама" – і ти одразу найщасливіша людина у світі.

Чи було таке, що ваші діти надихали вас на конкретні тексти або мелодії?

Частіше під час вагітностей. Це час задуматись про майбутнє наших дітей – саме під час вагітностей були написані такі пісні як "Сонечко", "Добре серце" та навіть цілий дитячий альбом.

Ви казали, що іноді створюєте пісні у присутності дітей. Бувало таке, що вони ставали вашими маленькими редакторами або навіть співавторами?

Поки вони одне велике натхнення, проте не виключаю, що скоро в них виникне бажання долучитись до маминої творчості, тож все ще попереду.

Чи є у вашій родині якісь музичні традиції, які ви передаєте дітям?

Поки немає, якщо не вважати музичною традицією гру у "Вгадай саундтрек". Часто, подорожуючи автівкою, я по черзі вмикаю саундтреки з їх улюблених мультфільмів і фільмів, а вони навипередки намагаються дати правильну відповідь.

Світлана Тарабарова разом з дітьми / Фото з інстаграму артистки

Про стан української музики зараз

Ви відверто говорите про "фастфуд" у сучасній музиці. Хто з сучасних, молодих артистів особисто для вас є прикладом якісної української музики?

Поштовх розвитку молодих виконавців зараз шалений. Ледь не щодня з'являються нові виконавці в усіх жанрах, і це я щиро вітаю. На жаль, інколи, аби отримати швидку популярність серед підлітків, а це майже завжди протестна аудиторія, хтось може використати мат, провокативні меседжі. Але так було завжди в усі часи, тож концентруймось на чомусь позитивному і підтримуймо це. Наприклад, підтримуймо безумовно талановитого Артема Котенка, кумира дівчаток від 5 до 70 років, який перший із молодих виконавців дав сольний концерт на Atlas.

На жаль, зараз у музичних чартах все частіше опиняються російські пісні, бо їх слухають українці. Як зараз кожен з нас може спонукати українців припинити споживати контент агресора?

Болісна тема, про яку ми говоримо довго і здається використали вже майже всі можливості "лагідної українізації". Я не можу заборонити. Але можу зробити український контент модним, і через дітей виховувати загальний смак нації.

Як, на вашу думку, змінилося сприйняття української музики в Європі та світі за останні три роки?

Мало знайома з цією темою – майже весь час з родиною перебуваємо в Україні, тож важко дати дійсно експертну оцінку.

Світлано, чи плануєте ви колаборації з іноземними артистами, щоб поширити українську музику за межами країни?

Поки ні, але радо розгляну подібні пропозиції в майбутньому.

Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму співачки

Про Євробачення

Нещодавно вас втретє запросили стати музичною продюсеркою Національного відбору на Дитяче Євробачення, з чим я вас вітаю. Якою є ваша місія на цьому конкурсі?

Це честь для мене. У ролі музичного продюсера я займаюсь підготовкою учасника від України до європейського конкурсу і як сонграйтер створюю пісні для частини конкурсантів. Я неймовірно тішуся, коли наші талановиті діти займають високі місця із моїми піснями – два роки тому Анастасія Демид посіла 5-те місце, а торік Артем Котенко виборов для України 3-тє "бронзове" місце.

Чи не думали про те, щоб стати частиною команди музичних продюсерів, але вже дорослого Євробачення?

Бути командою, і навіть не командою, а частиною великої родини Євробачення – це вже диво. А про доросле обов'язково подумаю після того, як виграємо дитяче.

Ви написали чимало пісень для маленьких учасників Дитячого Євробачення та вже брали участь у Нацвідборі 2016 року. Можливо, у вас виникали думки подати власну кандидатуру на Євробачення, наприклад, у наступному році чи пізніше?

У 2016 році я брала участь із піснею "Ніколи знову", це був потужний антивоєнний меседж, який я хотіла донести Європі. Тоді він не знайшов відгуку у журі Національного відбору, проте щойно я відчую, що мені є, що зараз нове розповісти старому світові – одразу подам заявку.

Світлана Тарабарова – "Ніколи знову": дивіться відео онлайн

На вашу думку, хто має представити Україну на Євробаченні-2026?

Особистість.

Якось ви згадували, що ваша молодша донька Марійка захоплюється наразі балетом, як і ви у дитинстві. Уявімо, що у майбутньому хтось з малечі захоче присвятити своє життя музиці та взяти участь у Євробаченні, як би ви на це відреагували?

Ми намагаємось не забороняти дітям реалізовувати себе. Але тягнути когось силою точно не будемо.

Ви часто говорите про світло, яке обов'язково переможе темряву. Що сьогодні особисто для вас є тим світлом, заради якого ви не припиняєте творити?

Люди навколо. Мої діти. Моя родина. Моя країна і внутрішнє відчуття, якою прекрасною вона стане, коли ми всі разом відновимо її. Це мрія.