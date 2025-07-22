18 июля Светлана выступила на сцене Atlas Festival 2025, где зажгла публику любимыми хитами: "Хорошо с тобой", "Наше лето", "Впервые" и другими. Но несмотря на мощную энергетику концерта, его пришлось прервать из-за сигнала воздушной тревоги и угрозы баллистических ударов. Впрочем, как признается сама артистка, даже война не способна погасить "океан благодарности" в ее сердце к тем, кто приходит на концерты, поет вместе и продолжает жить, несмотря на все.

Интересно "Секрет русской души – в г*вне": откровенное интервью с лидером МУРа Хоменко

О материнстве, творчестве во время войны, песенном конкурсе Евровидение и современном состоянии украинской музыки – читайте далее в эксклюзивном интервью Show24.

О творчестве во время войны и родном Херсоне

Светлана, изменилась ли ваша внутренняя миссия как артистки с началом полномасштабного вторжения?

Для меня вторжение началось в 2014 году и именно тогда, весной 14-го состоялось мое первое выступление для наших защитников, первые выезды на Восток. Поэтому 24.02.2022 изменился только масштаб.

Есть ли у вас песня, написанная во время войны, которую вы считаете наиболее эмоционально значимой для себя? Что стало толчком к ее созданию?

Летом 2014 года, за неделю до событий в Иловайске, была написана песня "Возвращайся живым", которая, к сожалению, до сих пор актуальна. Затем было много песен и целый альбом посвященный нашим военным "Верю.Знаю", однако конечно первой в сердце остается "Возвращайся живым".

У каждого человека есть особая связь с родным городом. Вы родом из Херсона, который ежедневно испытывает страдания со стороны россиян. Остались ли у вас родственники в Херсоне?

Моя семья пережила оккупацию в Херсоне и 11 ноября 2022 года для меня до сих пор самый яркий день в памяти – день освобождения Херсона. К сожалению, россияне сделали все, чтобы жить в нем теперь стало невозможным, поэтому мы вывезли родителей к себе и сейчас моя мама рядом, в относительной безопасности.

В октябре 2024 года вы играли на культовом пианино "Украина", эвакуированном с Херсонской области. Это очень трепетный момент. У каждого человека есть какая-то вещь из родных краев, которая самая ценная для сердца. Какова эта вещь для вас?

Банально, но правда – самые ценные вещи в нашей жизни – это совсем не вещи. Для меня самые ценные вещи, которые я не могу коснуться – это воспоминания. Это первые выступления, прогулки с отцом, мамина фаршированная щука, занятия в музыкальной школе.

Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма певицы

О материнстве и детях

У вас трое детей, и вы откровенно говорите о сложности каждой беременности. Однако, уверена, есть моменты, которые вспоминаете с теплом в сердце. Вспомните такие моменты из своих особых периодов?

Материнство – это постоянные эмоциональные качели. В один момент ты уставшая и готова вспыхнуть от любой причины, а через минуту маленькое чудо прижмется к тебе и скажет "мама" – и ты сразу самый счастливый человек в мире.

Было ли такое, что ваши дети вдохновляли вас на конкретные тексты или мелодии?

Чаще во время беременностей. Это время задуматься о будущем наших детей – именно во время беременностей были написаны такие песни как "Солнышко", "Доброе сердце" и даже целый детский альбом.

Вы говорили, что иногда создаете песни в присутствии детей. Бывало такое, что они становились вашими маленькими редакторами или даже соавторами?

Пока они одно большое вдохновение, однако не исключаю, что скоро у них возникнет желание приобщиться к маминому творчеству, поэтому все еще впереди.

Есть ли в вашей семье какие-то музыкальные традиции, которые вы передаете детям?

Пока нет, если не считать музыкальной традицией игру в "Угадай саундтрек". Часто, путешествуя на машине, я по очереди включаю саундтреки из их любимых мультфильмов и фильмов, а они наперегонки пытаются дать правильный ответ.

Светлана Тарабарова вместе с детьми / Фото из инстаграма артистки

О состоянии украинской музыки сейчас

Вы откровенно говорите о "фастфуде" в современной музыке. Кто из современных, молодых артистов лично для вас является примером качественной украинской музыки?

Толчок развития молодых исполнителей сейчас бешеный. Чуть ли не каждый день появляются новые исполнители во всех жанрах, и это я искренне приветствую. К сожалению, иногда, чтобы получить быструю популярность среди подростков, а это почти всегда протестная аудитория, кто-то может использовать мат, провокационные месседжи. Но так было всегда во все времена, поэтому концентрируемся на чем-то положительном и поддерживаем это. Например, поддерживаем безусловно талантливого Артема Котенко, кумира девочек от 5 до 70 лет, который первый из молодых исполнителей дал сольный концерт на Atlas.

К сожалению, сейчас в музыкальных чартах все чаще оказываются российские песни, потому что их слушают украинцы. Как сейчас каждый из нас может побудить украинцев прекратить потреблять контент агрессора?

Болезненная тема, о которой мы говорим долго и кажется использовали уже почти все возможности "мягкой украинизации". Я не могу запретить. Но могу сделать украинский контент модным, и через детей воспитывать общий вкус нации.

Как, по вашему мнению, изменилось восприятие украинской музыки в Европе и мире за последние три года?

Мало знакома с этой темой – почти все время с семьей находимся в Украине, поэтому трудно дать действительно экспертную оценку.

Светлана, планируете ли вы коллаборации с иностранными артистами, чтобы распространить украинскую музыку за пределами страны?

Пока нет, но с радостью рассмотрю подобные предложения в будущем.

Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма певицы

О Евровидении

Недавно вас в третий раз пригласили стать музыкальным продюсером Национального отбора на Детское Евровидение, с чем я вас поздравляю. Какова ваша миссия на этом конкурсе?

Это честь для меня. В роли музыкального продюсера я занимаюсь подготовкой участника от Украины к европейскому конкурсу и как сонграйтер создаю песни для части конкурсантов. Я невероятно радуюсь, когда наши талантливые дети занимают высокие места с моими песнями – два года назад Анастасия Демид заняла 5-е место, а в прошлом году Артем Котенко завоевал для Украины 3-е "бронзовое" место.

Не думали о том, чтобы стать частью команды музыкальных продюсеров, но уже взрослого Евровидения?

Быть командой, и даже не командой, а частью большой семьи Евровидения – это уже чудо. А о взрослом обязательно подумаю после того, как выиграем детское.

Вы написали немало песен для маленьких участников Детского Евровидения и уже участвовали в Нацотборе 2016 года. Возможно, у вас возникали мысли подать собственную кандидатуру на Евровидение, например, в следующем году или позже?

В 2016 году я участвовала с песней "Ніколи знову", это был мощный антивоенный месседж, который я хотела донести Европе. Тогда он не нашел отклика у жюри Национального отбора, однако как только я почувствую, что мне есть, что сейчас новое рассказать старому миру – сразу подам заявку.

Светлана Тарабарова – "Ніколи знову": смотрите видео онлайн

По вашему мнению, кто должен представить Украину на Евровидении-2026?

Личность.

Как-то вы упоминали, что ваша младшая дочь Маша увлекается сейчас балетом, как и вы в детстве. Представим, что в будущем кто-то из малышей захочет посвятить свою жизнь музыке и принять участие в Евровидении, как бы вы на это отреагировали?

Мы стараемся не запрещать детям реализовывать себя. Но тянуть кого-то силой точно не будем.

Вы часто говорите о свете, который обязательно победит тьму. Что сегодня лично для вас является тем светом, ради которого вы не прекращаете творить?

Люди вокруг. Мои дети. Моя семья. Моя страна и внутреннее ощущение, какой прекрасной она станет, когда мы все вместе восстановим ее. Это мечта.