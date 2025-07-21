Начальник Киевской городской военной администрации рассекретил, сколько средств собрали на Atlas Festival за три дня. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Тимура Ткаченко.

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Так, фестиваль вместе с Фондом "Вернись живым" и ПриватБанком запустили сбор №13 на 100 миллионов гривен на проект "Дронопад", что помогает сбивать вражеские БпЛА.

В течение трех дней Atlas Festival посетили более 70 тысяч человек, и благодаря их поддержке организаторы не только достигли целевой суммы, но и превысили ее. Уже удалось собрать 106 694 162 гривен.

Такие мероприятия (как Atlas Festival – 24 Канал), кроме культурной ценности, имеют и вполне прагматичный результат: в украинском воздушном пространстве станет значительно меньше летающей российской дроновой нечисти,

– подчеркнул начальник Киевской городской военной администрации.

Сбор еще продолжается, поэтому каждый желающий может присоединиться и сделать донат. Средства пойдут на усиление ПВО и помогут сохранить жизнь мирных украинцев.

Что известно об Atlas Festival 2025