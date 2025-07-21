Обломки одного из дронов упали на крышу жилого дома. Музыканты провели ту ночь в укрытии, услышав сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает Show24.

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Очень смешанные чувства. Мы счастливы, что здесь светит солнце. Но ночью было 300 дронов, и мы спали в укрытии, получили сигнал тревоги. Безумие. И я думал: "Вау, я устал сейчас – после двух дней здесь". Но это ваша жизнь,

– сказал солист группы Лаури Юльонен.

Несмотря на опасность, The Rasmus не имел никаких сомнений относительно поездки в Украину. По словам басиста Ээро Гейнонена, как только группа получила приглашение стать хедлайнерами фестиваля, они сразу решили, что "должны сделать это". Лаури Юльонен также добавил, что его родители были в восторге, когда узнали, что The Rasmus выступит в Украине.

Мы действительно хотим показать украинцам, что беспокоимся о вас, и вы важны. Мы хотим играть свою музыку вместе с вами и наслаждаться этим,

– отметил басист группы Ээро Гейнонен.

Группа The Rasmus на пресс-конференции в Киеве: смотрите видео онлайн

The Rasmus особенно подчеркнул, что для них честь быть единственным международным коллективом на Atlas Festival в этом году. Они признались, что счастливы наконец встретить своих украинских фанатов и поддержать страну в трудные времена.

Напомним, в 2022 году The Rasmus планировал сыграть не менее пяти концертов в Украине в рамках своего тура, однако из-за полномасштабного вторжения их пришлось отменить. Тогда группа пообещала вернуться после завершения войны.

И, как отметил Лаури, хоть война еще продолжается, The Rasmus решил не ждать – и приехал уже сейчас, несмотря на смешанные эмоции.

Музыканты также поделились, что из всех украинских исполнителей больше всего ждут выступления "Океана Эльзы". Когда-то они получили диск с подборкой украинских песен, и больше всего им понравилась композиция Susy.

Я общался с украинцами, они говорят, что хорошо, когда приезжают иностранцы. Это показывает, что мы вас не забыли. И знаете, это очень эмоционально,

– поделился солист The Rasmus.

В завершение пресс-конференции группа сказала громкое: "Слава Украине!" – и получила бурные аплодисменты.

Заметим, накануне своего выступления на Atlas Festival The Rasmus посетил больницу “Охматдет”.