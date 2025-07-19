Это был их первый концерт в Украине в этом году. Правда, не обошлось без воздушных тревог, взрывов, больших очередей в укрытие и даже хейта от посетителей, пишет Show 24.

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Так, в начале выступления "Бумбокс" исполнил знакомые многим треки: "Стальные цветы", "Империи упадут", "Наедине", "Правда" – совместная песня с группой "Жадан и Собаки". Также прозвучала премьера новой композиции бэнда, строки, из которой отзываются едва ли не всем украинцам.

В том, что ты жив – нет твоей вины. Проще всего – убежать от войны на войне. Самурай – самый самостоятельный, потому что увидеть он посмел, что жизнь его – не важнее других жизней,

– спел Андрей Хлывнюк.

Однако концерт неожиданно прервала воздушная тревога – около часа публика находилась в укрытии торгового центра Blockbuster Mall, на территории которого проходил фестиваль. Пока ждали отбоя, посетители группой пели гимн, "Ой, у лузі червона калина", "Гуцулку Ксеню", а в самом укрытии – любимые хиты "Бумбокса": "Зцапала-злапала", "Полина" и другие.

Посетители Atlas Festival высказались о концерте "Бумбокса" / Скриншот с Threades

После отбоя музыканты вернулись на сцену и продолжили выступление: звучали "Фиртка", "Побачимось", "Люди". Кроме того, Андрей Хлывнюк исполнил кавер на легендарную песню Скрябина "Спи собі сама", а закончил выступление символической "Ой, у лузі червона калина".

Впрочем, через некоторое время после завершения концерта "Бумбокса" в столице прозвучала еще одна тревога из-за угрозы баллистики. Часть гостей вернулась в укрытие, другие – пошли в метро. Было слышно работу ПВО, которая сбивала вражеские БпЛА.

Особый вайб имела атмосфера по дороге в метро: люди вместе пели песни, скандировали "Слава Украине", "Украина превыше всего", "Путин – х*йло".

Посетители Atlas Festival высказались о событии / Скриншот с Threades

Почему концерт "Бумбокса" критикуют?

Интересно, что мнения посетителей Atlas Festival относительно концерта "Бумбокса" разделились. Многие из зрителей писали в соцсетях, что выступление довело их до слез, и даже задержка не испортила впечатление.

Посетители Atlas Festival высказались о концерте "Бумбокса" / Скриншоты с Threades

В то же время нашлись и те, кто ожидал больше хитов и раскритиковал как репертуар концерта, так и организацию фестиваля в целом – мол, цены завышены, а атмосфера в этом году не та.

Посетители Atlas Festival высказались о концерте "Бумбокса" / Скриншоты с Threades

Заметим, что Atlas Festival в этом году длится три дня – с 18 по 20 июля. Впереди еще два насыщенных дня, которые обещают немало ярких моментов. Так, в субботу, 19 июля, на сцену выйдут "Океан Эльзы", YARMAK и Владимир Дантес. А в воскресенье, 20 июля, зрителей будут радовать выступлениями Анна Тринчер, KOLA, Артем Пивоваров, Виталий Козловский, группа "Жадан и Собаки", YAKTAK и многие другие.