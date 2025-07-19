Це був їхній перший концерт в Україні цього року. Щоправда, не обійшлося без повітряних тривог, вибухів, великих черг в укриття та навіть хейту від відвідувачів, пише Show 24.

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Так, на початку виступу "Бумбокс" виконав знайомі багатьом треки: "Сталеві квіти", "Імперії впадуть", "Наодинці", "Правда" – спільна пісня з гуртом "Жадан і Собаки". Також прозвучала прем'єра нової композиції бенду, рядки, з якої відгукуються чи не всім українцям.

В тім, що ти живий – немає твоєї вини. Найпростіше – втекти від війни на війні. Самурай – найсамостійніший, бо побачити він посмів, що життя його – не важливіше інших життів,

– заспівав Андрій Хливнюк.

Однак концерт несподівано перервала повітряна тривога – близько години публіка перебувала в укритті торгівельного центру Blockbuster Mall, на території якого проходив фестиваль. Поки чекали відбою, відвідувачі гуртом співали гімн, "Ой, у лузі червона калина", "Гуцулку Ксеню", а в самому укритті – улюблені хіти "Бумбоксу": "Зцапала-злапала", "Поліна" та інші.

Відвідувачі Atlas Festival висловились про концерт "Бумбоксу" / Скриншот з Threades

Після відбою музиканти повернулись на сцену та продовжили виступ: лунали "Фіртка", "Побачимось", "Люди". Крім того, Андрій Хливнюк виконав кавер на легендарну пісню Скрябіна "Спи собі сама", а закінчив виступ символічною "Ой, у лузі червона калина".

Втім, за деякий час після завершення концерту "Бумбоксу" в столиці пролунала ще одна тривога через загрозу балістики. Частина гостей повернулася до укриття, інші – пішли в метро. Було чути роботу ППО, яка збивала ворожі БпЛА.

Особливий вайб мала атмосфера дорогою до метро: люди разом співали пісні, скандували "Слава Україні", "Україна понад усе", "Путін – х*йло".

Відвідувачі Atlas Festival висловились про подію / Скриншот з Threades

Чому концерт "Бумбоксу" критикують?

Цікаво, що думки відвідувачів Atlas Festival щодо концерту "Бумбоксу" розділилися. Багато хто з глядачів писав у соцмережах, що виступ довів їх до сліз, і навіть затримка не зіпсувала враження.

Відвідувачі Atlas Festival висловились про концерт "Бумбоксу" / Скриншоти з Threades

Водночас знайшлись і ті, хто очікував більше хітів і розкритикував як репертуар концерту, так і організацію фестивалю загалом – мовляв, ціни завищені, а атмосфера цьогоріч не та.

Відвідувачі Atlas Festival висловились про концерт "Бумбоксу" / Скриншоти з Threades

Зауважимо, що Atlas Festival цьогоріч триває три дні – з 18 до 20 липня. Попереду ще два насичені дні, які обіцяють чимало яскравих моментів. Так, у суботу, 19 липня, на сцену вийдуть "Океан Ельзи", YARMAK і Володимир Дантес. А в неділю, 20 липня, глядачів тішитимуть виступами Анна Трінчер, KOLA, Артем Пивоваров, Віталій Козловський, гурт "Жадан і Собаки", YAKTAK та багато інших.