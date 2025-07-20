Оригинальную одежду, созданную вручную, передала телепродюсер Оксана Гнатишин, пишет Show 24.

Вас также может заинтересовать Воздушная тревога и премьера трека: каким был единственный украинский концерт Бумбокса в 2025

На рубашке изображен сам Усик в образе казака, а также игральные карты с фигурами Степана Бандеры и Симона Петлюры. На спине – фирменный "Голубь Единства" от Караванской, наложенный на карту Украины. Также на вышиванке можно разглядеть традиционные красно-черные орнаменты.

Идею с украинским казаком на карте я позаимствовала у художника Владислава Ерка, который когда-то создал фантастическую колоду. Художник, услышав мой замысел, любезно согласился, чтобы я тюнинговала одно из его изображений. Так самого Сашу я изобразила на казацкой карте: ему очень идет казацкий строй и сабля. Усику-казаку мы вышили золотой пояс победителя,

– рассказала Караванская.

Один из главных месседжей вышиванки – надпись на английском Ukraine has cards ("Украина имеет карты!"), как ответ на вопрос, хватит ли Украине силы, чтобы победить в войне с Россией. Усик с восторгом принял подарок и намекнул, что обязательно появится в нем на публике.

Усику подарили уникальную вышиванку от известного украинского дизайнера: смотрите видео онлайн

Напомним, бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа проходит в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Украинцы могут посмотреть вечер бокса на медиасервисе MEGOGO. Победитель поединка получит звание абсолютного чемпиона хевивейта.

Накануне наша редакция писала о том, кого Усик взял с собой на реванш в Великобритании.