Сразу после энергичного выступления команда Show24 пообщалась с артистом в рамках проекта "Интервью24". В искреннем разговоре DREVO рассказал о своем пути к большой сцене, признался, реально ли сегодня зарабатывать на музыке в Украине, рассказал, как удалось записать фит с Александром Усиком и почему опыт участия в Нацотборе на Евровидение стал важной ступенькой в карьере.

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Участие в Atlas Festival-2025 и концерты во время войны

Максим, расскажите, как прошло ваше выступление сегодня? Удалось ли реализовать все, как планировали?

Выступление было классное. Я впервые на Atlas Festival – и это действительно круто. Нас очень тепло встретили. Спасибо организаторам и всем, кто присоединился к созданию этого события. Это лучший фестиваль в Украине, без преувеличения.

Трудно ли молодому артисту попасть в лайнап такого масштабного фестиваля?

Да, это действительно сложно. Чтобы попасть сюда, надо много работать.

Как именно проходила ваша подготовка?

У нас сейчас всеукраинский тур, и концерты почти каждый день. То есть мы готовились просто в туре – постоянно играем, выступаем, пишем музыку, создаем новые проекты. Работы много.

На сцене вы выглядите очень уверенно и раскованно. Это благодаря опыту или просто такая удача?

У меня уже есть определенный опыт выступлений. Но, кроме того, я искренне люблю свое дело. Мне нравится выступать, петь, взаимодействовать с публикой. Люблю, когда люди "движут" вместе со мной.

Часто артистов хейтят – и не только их, но и зрителей, которые ходят на концерты во время войны. Что вы думаете о таких упреках?

Как говорил Александр Усик: "Меня хейтят, потому что меня все знают". Это часть нашей профессии. Все нормально.

Как записал фит с Александром Усиком

Кстати, у вас был совместный трек с Усиком. Как возникло это сотрудничество?

Все получилось очень просто – он сам со мной связался. Мы пообщались, подружились и сделали трек. Александр написал текст, я также присоединился – песня состоит из многих элементов.

Это крутой опыт. Он мой кумир, я давно слежу за его карьерой, смотрел его бой с Дюбуа. Было очень приятно поработать вместе.

DREVO – "Терпи, казак" (feat. Oleksandr Usyk): смотрите видео онлайн

Участие в Нацотборе на Евровидение и англоязычный трек

Вы принимали участие в Нацотборе на Евровидение-2024. Как этот опыт на вас повлиял?

Это было начало моего творческого пути – и это действительно классный опыт. Рекомендую тем, кто хочет заявить о себе. Евровидение – это хорошая ступенька. Таких платформ в Украине немного, особенно для сольных артистов. В то же время не надо себе придумывать заоблачные ожидания.

Тогда вы представляли англоязычную песню. Почему приняли такое решение?

Был молод и глуп (смеется – Show 24). Сейчас понимаю, что петь на Нацотборе лучше на украинском. У нас англоязычные треки редко "заходят". Поэтому мой лайфхак, для тех, кто хочет попробовать свои силы в Национальном отборе в Украине – петь на украинском.

DREVO – Endless chain: смотрите видео онлайн

Сегодня многие хиты взлетают благодаря тиктоку. У вас есть свои секреты, как попадать в тренды?

На самом деле все просто: нужно снимать качественный визуальный контент. Музыку надо показывать людям, и тикток – один из инструментов. Мир меняется, поэтому важно быть везде, если хочешь, чтобы твою музыку увидели и услышали.

Публика на Atlas Festival была в восторге от вашего нового трека "Смарагдове небо". Вы ожидали, что трек так "залетит", когда писали его?

И да, и нет. Всегда надеешься, что песня станет хитом, но не ожидаешь настолько.

Сколько уже зарабатывает на музыке

Кстати, клип к этой песне – очень стильный, профессиональный, с продуманными визуальными эффектами. Бюджет, видимо, был серьезный?

Нуль гривен. Правда. Все держалось на идее и энтузиазме. Люди работали искренне, без оплаты. И, возможно, именно поэтому это все получилось настолько честно и сильно.

Деньги – не главное, когда хочешь чего-то достичь в жизни и, в частности, в музыке.

DREVO – "Смарагдове небо": смотрите видео онлайн

Уже удается ли зарабатывать на музыке? Есть ли у вас параллельные проекты?

Да, уже удается зарабатывать, но это не что-то заоблачное, как люди могут себе представлять.

Как война влияет на ваше творчество сегодня?

Война – это теперь часть нашей жизни. Люди уже привыкли. Это, возможно, и болезненно, но мы живем с этим каждый день. Главное – держать себя в тонусе, заботиться о ментальном и физическом здоровье. И продолжать жить.

Напомним, хедлайнером первого дня Atlas Festival стала группа "Бумбокс". Наша редакция накануне писала подробный материал о том, каким был единственный украинский концерт "Бумбокса" в 2025 году.