Об этом сообщает People. Кардашян и Хэмилтона сняли на видео.

К слову Ким Кардашян встречается со звездой Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, – СМИ

Ким Кардашян и Льюиса Хэмилтона заметили вместе в VIP-люксе на Супербоуле перед историческим выступлением пуэрто-риканского рэпера Bad Bunny, пишет Harper's Bazaar.

Звезда реалити-шоу была одета в черную шубу из искусственного меха. Свой образ Кардашян дополнила украшениями, а также сделала прическу в стиле 2000-х годов. Хэмилтон выбрал черную спортивную кофту, а на ушах у него были большие бриллиантовые серьги-гвоздики. Ким и Льюис гармонично смотрелись вместе.

Напомним, недавно издание The Sun сообщило, что Кардашян и Хэмилтон встречаются. Они якобы отправились в романтическую поездку в Великобританию.

Коротко о личной жизни Кардашян и Хэмилтона