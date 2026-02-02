Об этом сообщает издание The Sun. Кардашьян прилетела из Лос-Анджелеса на своем частном самолете, стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов, чтобы провести вечер с семикратным чемпионом мира "Формулы-1".
Ким Кардашян прибыла с большим багажом в отель Эстель Манор в Котсуолдсе. Ее и Льюиса Гамильтона охраняли трое охранников. По словам инсайдеров, знаменитостям предоставили эксклюзивное право на пользование шикарным спа-центром в загородном клубе в округе Уитни (графство Оксфордшир), а потом они пообедали в отдельной комнате.
Все выглядело очень романтично. Ким и Льюис воспользовались всеми предложенными удобствами. Двое из трех (охранников – 24 Канал) стояли на страже у дверей своей комнаты, чтобы никто не мог их побеспокоить,
– рассказал источник.
Отметим, что Гамильтон знает Ким много лет и был близок с ее бывшим мужем, рэпером Канье Уэстом. Однако между ними никогда не было романтических отношений.
Как пишет издание, Кардашян в субботу днем приземлилась в аэропорту Оксфорда. Ее уже ждали два автомобиля – один для багажа знаменитости. Льюис прибыл в отель на вертолете.
Прибытие Ким было очень сдержанным. Ее сопровождали два охранника, и ее быстро провели внутрь. Через час, около 16:00, Льюис приземлился на вертолете и зашел внутрь, где общались другие гости,
– утверждает очевидец.
Инсайдеры рассказали, что Ким и Льюис делили комнату в основной части дома.
Они заказали массаж для пары и имели полный доступ к услугам только для двоих. Все было очень тихо – они, очевидно, хотели провести немного времени только для себя. Вечером они поужинали в отдельной комнате, поэтому рядом не было других гостей,
– поделился инсайдер.
Звезда реалити-шоу и автогонщик выехали из отеля около 11:00 на двух автомобилях.
Что известно об отношениях Ким Кардашьян и Льюиса Гамильтона?
Ким Кардашян и Льюис Гамильтон познакомились в кругу знаменитостей. Ее сфотографировали с тогдашними партнерами, Канье Уэстом и Николь Шерзингер, на церемонии вручения наград GQ Men of the Year Awards в Лондоне в 2014 году.
Позже звезда Формулы-1 подружился с Кендалл Дженнер. В 2024 году она присоединилась к Гамильтону на Гран-при Майами.
В 2015 году Канье пригласил Льюиса провести Пасху с их семьей. Когда Ким развелась с Уэстом, то поддерживала близкие отношения с автогонщиком. Их последний раз видели вместе после новогодней вечеринки, которую устроила актриса Кейт Хадсон.