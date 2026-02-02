Про це повідомляє видання The Sun. Кардашьян прилетіла з Лос-Анджелеса на своєму приватному літаку, вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб провести вечір з семиразовим чемпіоном світу "Формули-1".

Кім Кардашян прибула з великим багажем до готелю Естель Манор у Котсуолдсі. Її та Льюїса Гамільтона охороняли троє охоронців. За словами інсайдерів, знаменитостям надали ексклюзивне право на користування шикарним спа-центром у заміському клубі в окрузі Вітні (графство Оксфордшир), а потім вони пообідали в окремій кімнаті.

Все виглядало дуже романтично. Кім і Льюїс скористалися всіма запропонованими зручностями. Двоє з трьох (охоронців – 24 Канал) стояли на варті біля дверей своєї кімнати, щоб ніхто не міг їх потурбувати,

– розповіло джерело.

Зазначимо, що Гамільтон знає Кім багато років і був близький з її колишнім чоловіком, репером Каньє Вестом. Однак між ними ніколи не було романтичних стосунків.

Як пише видання, Кардашян у суботу вдень приземлилась в аеропорту Оксфорда. На неї вже чекали два автомобілі – один для багажу знаменитості. Льюїс прибув до готелю на гелікоптері.

Прибуття Кім було дуже стриманим. Її супроводжували два охоронці, і її швидко провели всередину. Через годину, близько 16:00, Льюїс приземлився на гелікоптері та зайшов всередину, де спілкувалися інші гості,

– стверджує очевидець.

Інсайдери розповіли, що Кім і Льюїс ділили кімнату в основній частині будинку.

Вони замовили масаж для пари та мали повний доступ до послуг лише для двох. Все було дуже тихо – вони, вочевидь, хотіли провести трохи часу лише для себе. Увечері вони повечеряли в окремій кімнаті, тому поруч не було інших гостей,

– поділився інсайдер.

Зірка реаліті-шоу та автогонщик виїхали з готелю близько 11:00 на двох автомобілях.

Що відомо про стосунки Кім Кардашян і Льюїса Гамільтона?