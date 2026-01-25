Радісною звісткою Анна поділилась на своїй інстаграм-сторінці. Вона опублікувала романтичні фото з Роаном.
На опублікованих світлинах Анна Євтушенко та Роан Джозеф Бронштейн не приховують своїх почуттів: вони цілуються та обіймаються. На безіменному пальці дівчини видніється каблучка.
Мій наречений,
– написала Євтушенко
Анна Євтушенко та син Шерон Стоун / фото з інстаграму дівчини
Роан показав фото каблучки з великим діамантом, яку подарував коханій, у своєму інстаграмі. На фото також можна помітити ліжко, на якому розкидані пелюстки червоних троянд і цукерки.
Я найщасливіший чоловік на планеті, і мені так пощастило, що в моєму житті є дивовижна жінка, мила, добра, любляча й одна з найрозумніших людей, яких я коли-небудь зустрічав,
– розповів син Шерон Стоун у коментарі HELLO.
Роан освідчився Анні Євтушенко / Фото з інстаграму хлопця
З Daily Mail Бронштейн поділився, що його маму ощасливила новина про майбутнє весілля. Хлопець додав, що Шерон Стоун любить Анну.
Шерон у захваті. Сім'я для неї – найважливіше, і вона хоче для своїх дітей лише щастя,
– сказав друг, близький до пари.
Номінантка на премію Оскар усиновила Роана у 2000 році, коли була одружена з журналістом-розслідувачем Філом Бронштейном. Їхній шлюб протривав 6 років (з 1998 до 2004).
Анна Євтушенко родом з України. Вона виїхала до Канади у 2020 році та працює у маркетинговому відділі компанії, що надає екологічні послуги. Як зазначає видання, дівчина підкорила не лише Роана, але і його близьких.
Старший син Стоун будує кар'єру в індустрії розваг. Він заснував медіакомпанію Sweat N Shadow Management і обіймає посаду головного виконавчого директора продюсерської компанії Cahuenga Media Group. В інтерв'ю журналу Hello! на початку цього року хлопець назвав матір і дівчину своїми найбільшими прихильницями.
З ким залишився Роан після розлучення батьків?
Коли Шерон Стоун розлучилась з Філом Бронштейном у 2004 році, суд постановив, що хлопець протягом навчального року проживатиме переважно з батьком у Сан-Франциско.
Акторка складно переживала угоду про опіку. Проте Шерон і Роан підтримували тісний зв'язок. У 2019 році хлопець подав клопотання про зміну прізвища на честь обох батьків.
Роан – не єдиний названий син Шерон. У 2005 році вона усиновила Лаїрда, а у 2006 – Квінна.
Акторка відверто розповідала про свій складний шлях до материнства. Перед тим як зважитись на усиновлення, Стоун пережила кілька викиднів, спричинених аутоімунним захворюванням та ендометріозом.
"Ми, жінки, не маємо форуму, щоб обговорити глибину цієї втрати. Я втратила дев'ятьох дітей через викидень. Це не дрібниця, ні фізично, ні емоційно, але нас змушують відчувати, що це щось, що потрібно пережити самотужки та таємно з певним відчуттям невдачі", – ділилась знаменитість у 2022 році.