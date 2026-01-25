Найчастіше преса розповідає саме про шлюб співачки з продюсером Євгеном Огіром. Однак ще до зустрічі з чоловіком у Кароль були деякі романи, які ставали заголовками ЗМІ, передає 24 Канал.

Роман із Кирилом Туриченком

З цим співаком зірка познайомилась у 16 років на "Чорноморських іграх". Однак стосунки зав'язались лиш у 2006 році. Тоді їхні долі перетнулись під час відбору на Євробачення. Пара ретельно приховувала свій роман.

Однак довго разом вони не пробули. Що стало причиною розриву невідомо, однак Кирило не один раз заявляв, що Кароль розбила йому серце.

Тіна Кароль і Кирило Туриченко / Фото з відкритих джерел

Стосунки, які закінчились зрадою

У 18 років і співачки зав'язались стосунки з українським актором і режисером Дмитром Тобульцивем. Чоловік старший за співачку на шість років.

Познайомились вони в театрі, адже обоє мали ролі у виставі. Разом вони прожили три роки, а за якийсь час Дмитро почав захоплюватись іншими жінками. Терпіння Кароль лупнуло тоді, коли вона побачила, як її коханий цілує іншу жінку.

Пара розійшлась перед конкурсом "Нова Хвиля". Тобульцев згодом попросив вибачення і навіть написав для виконавиці дві пісні – "Твої гріхи" та "Обіцяй".

І смерть розлучила їх: шлюб з Євгеном Огіром

15 червня 2008 року зірка обвінчалась зі своїм продюсером Євгеном Огіром.

Весілля Тіни Кароль та Євгена Огіра / Фото з інстаграму фан-сторінки співачки

У листопаді того ж року в пари народився син Веніамін. На жаль, 28 квітня 2013 року Євген помер від раку шлунку. Ця страшна новина розбила серце співачці, адже вона досі зізнається, що її справжнім і єдиним коханням був і залишається Євген.

Хлопчик живе та навчається у Лондоні, а зовнішньо дуже схожий на свого батька.

Тіна Кароль із сином / Фото з інстаграму співачки

Чи був у Тіни Кароль роман із Даном Баланом?

Коли артистка була у складі журі на проєкті "Голос країни", вона разом зі співаком Даном Баланом грали екранний роман, і більшість аудиторії була певна, що зіркова пара має всі шанси на те, щоб побудувати міцний союз.

У соцмережах створили навіть фан-базу DanTina, яка підігрівала чутки щодо ймовірного роману знаменитостей. Але в один момент любовна історія перетнула межу, і Дан Балан не витримав такого тиску. Він звернувся до фан-групи DanTina і заявив, що вона "тероризує його родину, друзів та близьке оточення".

Це низько! Як я вам казав кілька років тому: нас із Тіною не пов'язують близькі стосунки. Ми не спілкувалися вже 2 роки. Немає сенсу в існуванні вашої групи. Ви живете в ілюзіях, а ваші дії, які націлені на те, щоб шкодити іншим, робить вашу спільноту небезпечною для суспільства,

– написав артист.

Дан Балан і Тіна Кароль / Фото з інстаграму співака

Крім того, співачці приписували романи й з іншими чоловіками: з на 9 років молодшим Юрієм Арошидзе та танцівником Дмитром Жуком.

Чи вільне серце Тіни Кароль зараз?

Минулого року, у річницю смерті Євгена, Кароль написала емоційний допис, де зізналась, що нарешті готова до нових стосунків.

Я стала вдовою у 28. І лише зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка, тільки тепер це має відгук у моєму поклику та запиту для Всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому, розумному сину, якому все небо, до якого могла дотягнутись, прихилила,

– розповіла Тіна Кароль.

Згодом вона поділилась, що їй подобаються мудрі, сильні, сталі, спокійні та розсудливі чоловіки, незалежно від їх фінансового стану.

А наприкінці року пояснила, чому не вийшла заміж після смерті чоловіка.

Для мене дуже важлива незалежність. Я за цей період могла вийти заміж 20 тисяч разів, забути про все і взагалі нічим не займатися, перекладати діаманти з одної коробочки в іншу. Але це не я. Я – це про відчувати життя, втому, про досягнення,

– наголосила Тіна.

Тож чи вільне серце української співачки зараз – невідомо. Можливо, вона ще не зустріла того, з ким би могла познайомити публіку.

До слова, сьогодні, 25 січня. Тіна Кароль святкує день народження. Зірці виповнилось 41 рік.