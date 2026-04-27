Українська артистка Злата Огнєвіч дала нове велике інтерв'ю для ютуб-каналу Okay Eva. Єва Коршик перед одним із запитань зазначила, що в соцмережах часто обговорюють зовнішній вигляд Злати, а також і Тіни Кароль.

Блогерка підкреслила, що співачки мають "неймовірний вигляд", – і це не лише її думка, а й думка багатьох користувачів тредсу. Злата Огнєвіч розповіла про свій секрет.

У нас просто є гроші за собою доглядати. Спосіб життя – а це дуже чітка дисципліна, бо без неї нічого не буде. Це харчування, тренування, сон. Косметолог не раз на пів року, а постійні процедури. Дуже якісна доглядова косметика,

– зауважила співачка.

Злата Огнєвіч додала, що не рекомендує "підсідати" на процедури, як на чарівну пігулку. На її думку, все повинно бути дозовано, але систематично. Зірка додала, що не курить, дуже рідко дозволяє собі випити вина.

"У мене нема табу на алкоголь, але я знаю свою міру. Не курю. Я не проти того, щоб коли прийде час, зробити собі блефаропластику чи підтяжку", – зізналась виконавиця.

Чому Тіна Кароль відреагувала?

Уривок з цього інтерв'ю Злати Огнєвіч став вірусним у соціальних мережах. Однак фани поширювали фразу, вирвану з контексту, в якій співачка згадує лише про гроші.

На один з таких дописів в інстаграмі з іронією відреагувала Тіна Кароль.

Гроші не роблять людину красивою. Стимул і бажання бути кращою версією себе - це породжує дисципліну, системність. Фігура і шкіра – це ваші звички й стиль життя. Причинно-наслідковий звʼязок в іншому!

– написала співачка.



Тіна Кароль про секрет зовнішності / Скриншот з інстаграму

Зазначимо, в інтерв'ю Анні Хаустовій Тіна Кароль вперше розповіла, що робить ін'єкції краси. Зокрема, часто оновлює ботокс, оскільки в неї активна міміка. Співачка вважає, що це нормальні процедури, але їх слід робити в міру.