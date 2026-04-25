Про це Огнєвіч розповіла в інтерв'ю Єві Коршик.

Злата Огнєвіч пригадала, що вперше їй освідчилися ще у студентські роки. Співачка відмовила хлопцю, а він болісно переживав їхнє розставання, навіть ночував на лавці під вікнами її дому.

Це мені ножем по серцю різало. Але я розуміла, що не можу з ним продовжити стосунки. Мені було так соромно, боляче. Я так не хотіла, щоб він страждав,

– зізналась Огнєвіч.

Через рік після розриву зі Златою хлопець одружився. За словами артистки, у неї "впав камінь з душі".

З іншим обранцем Огнєвіч познайомилася у Таїланді – це був українець, який працював за кордоном. Співачка дуже закохалася у нього й переконала чоловіка повернутися в Україну.

Ми жили певний час разом. Він дуже класний як людина, але як жінці мені було дуже важко жити у той період. Я тоді абсолютно за все платила сама. Він сидів і казав, що створений для інтелектуальної праці й ні для чого більше,

– розповіла артистка.

Злата платила за комунальні послуги та квартиру, навіть купувала коханому речі. Жінка каже, що їй було соромно. Коли співачка просила чоловіка піти на роботу, той говорив, що йому потрібен ще час після переїзду.

Пара була разом близько трьох років. Зрештою, Огнєвіч вирішила завершити ці стосунки, а чоловік повернувся до Таїланду.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч була головною героїнею 2 сезону реаліті-шоу "Холостяка". У фіналі вона обрала підприємця Андрія Задворного, проте після проєкту їм не вдалося зберегти стосунки.

У лютому переможець "Холостячки" повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, що долучився до лав Національної гвардії України. Крім того, Задворний перебуває у стосунках, його дівчину звати Олександра.

Чому розійшлися Огнєвіч і Задворний?