Радостной вестью Анна поделилась на своей инстаграм-странице. Она опубликовала романтические фото с Роаном.
На опубликованных фотографиях Анна Евтушенко и Роан Джозеф Бронштейн не скрывают своих чувств: они целуются и обнимаются. На безымянном пальце девушки виднеется кольцо.
Мой жених,
– написала Евтушенко
Анна Евтушенко и сын Шэрон Стоун / фото из инстаграма девушки
Роан показал фото кольца с большим бриллиантом, которое подарил любимой, в своем инстаграме. На фото также можно заметить кровать, на которой разбросаны лепестки красных роз и конфеты.
Я самый счастливый человек на планете, и мне так повезло, что в моей жизни есть удивительная женщина, милая, добрая, любящая и одна из самых умных людей, которых я когда-либо встречал,
– рассказал сын Шэрон Стоун в комментарии HELLO.
Роан сделал предложение Анне Евтушенко / Фото из инстаграма парня
З Daily Mail Бронштейн поделился, что его маму осчастливила новость о предстоящей свадьбе. Парень добавил, что Шэрон Стоун любит Анну.
Шэрон в восторге. Семья для нее – самое важное, и она хочет для своих детей только счастья,
– сказал друг, близкий к паре.
Номинантка на премию Оскар усыновила Роана в 2000 году, когда была замужем за журналистом-расследователем Филом Бронштейном. Их брак продлился 6 лет (с 1998 до 2004).
Анна Евтушенко родом из Украины. Она выехала в Канаду в 2020 году и работает в маркетинговом отделе компании, предоставляющей экологические услуги. Как отмечает издание, девушка покорила не только Роана, но и его близких.
Старший сын Стоун строит карьеру в индустрии развлечений. Он основал медиакомпанию Sweat N Shadow Management и занимает должность главного исполнительного директора продюсерской компании Cahuenga Media Group. В интервью журналу Hello! в начале этого года парень назвал мать и девушку своими самыми большими поклонницами.
С кем остался Роан после развода родителей?
Когда Шэрон Стоун развелась с Филом Бронштейном в 2004 году, суд постановил, что парень в течение учебного года будет проживать преимущественно с отцом в Сан-Франциско.
Актриса сложно переживала соглашение об опеке. Однако Шэрон и Роан поддерживали тесную связь. В 2019 году парень подал ходатайство об изменении фамилии в честь обоих родителей.
Роан – не единственный названный сын Шэрон. В 2005 году она усыновила Лаирда, а в 2006 – Квинна.
Актриса откровенно рассказывала о своем сложном пути к материнству. Перед тем как решиться на усыновление, Стоун пережила несколько выкидышей, вызванных аутоиммунным заболеванием и эндометриозом.
"Мы, женщины, не имеем форума, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девять детей из-за выкидыша. Это не мелочь, ни физически, ни эмоционально, но нас заставляют чувствовать, что это что-то, что нужно пережить самостоятельно и тайно с определенным чувством неудачи", – делилась знаменитость в 2022 году.