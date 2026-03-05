5 марта, в день рождения сына, певец поделился архивными кадрами Лукьяна. Их он опубликовал на своей странице в инстаграме.

В этом году сыну Сергея Танчинца исполнилось 8 лет. По случаю дня рождения парня певец показал кадры, сделанные во время их совместного досуга с Лукьяном – игр, прогулок и поездок.

Отметим, что сын и дочь лидера коллектива БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ живут за границей с мамой. В программе "Завтрак с 1+1" Сергей рассказывал, что его бывшая жена Анна вместе с детьми переехала в Испанию. До этого они несколько лет жили в Японии.

Малый ходит в школу. Учит уже теперь не японский, а испанский язык. У него неплохо получается. Учит и украинский язык, пытается писать, считать. Настя онлайн учится, живет немного здесь у меня несколько месяцев, несколько месяцев живет у мамы,

– говорил Танчинец в декабре 2024 года.

Что известно о личной жизни Сергея Танчинца?