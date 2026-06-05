Про це Квіткова повідомила в інстаграмі. Вона показала фото та відео зі святкування.

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Даша Квіткова відсвяткувала дівич-вечір на природі. Для святкування вона обрала комфортний образ: білу футболку та світлі штани, а на голові у блогерки була фата.

Схоже, подруги влаштували для Даші сюрприз. Серед них були блогерка та засновниця бренду CHER'17 Таня Парфільєва і рестораторка, дизайнерка та власниця бренду GOT’S label Світлана Готочкіна. Вони накрили стіл, придбали торт, а також видрукували фото Володимира Бражка, з якими фотографувалися.

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В ері нареченої. Яку шалену роль у нашому житті відіграють люди,

– йдеться у дописі Квіткової.

Що треба знати про стосунки Квіткової та Бражка?

Деякий час Даша Квіткова та Володимир Бражко приховували свої стосунки. 9 липня футболіст привітав блогерку з днем народження, назвавши її коханою.

У вересні Квіткова повідомила, що бойфренд їй освідчився. ЗМІ писали, що Бражко подарував дівчині каблучку від Cartier, вартість якої коливається від 82 до 132 тисяч доларів залежно від обраного розміру каменю.

Після цього в мережі почали ходити чутки, що Даша і Володимир таємно одружилися. Проте згодом блогерка заявила, що вони ще офіційно не оформили свої стосунки.

Наречені вже готується до весілля. Вони обрали локацію, а Даша навіть приміряла весільну сукню. Син Квіткової від шлюбу з Нікітою Добриніним також буде на святкуванні – Лев нестиме обручки.