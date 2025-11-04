Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Квіткової. Даша, Володимир і син блогерки від шлюбу з ведучим Нікітою Добриніним побували у Львові.

Дашу Квіткову, Володимира Бражка і Лева сфотографували на одній з вулиць Львова. На першому фото футболіст ніжно цілує кохану в лоб і обіймає її. Поруч стоїть син блогерки, який тримає маму за руку.

Даша Квіткова з сином і Володимиром Бражком / Фото з інстаграму блогерки

На другій світлині пара обіймається і закохано дивиться одне на одного. Лев притуляється до мами, усміхається і дивиться в камеру. На безіменному пальці правої руки Бражка можна помітити обручку.

Володимир Бражко засвітився з обручкою / Фото з інстаграму Квіткової

До речі, днями півзахисник київського Динамо опублікував на своїй сторінці в інстаграмі серію фото з матчу. На одному з них також видніється каблучка, яка, ймовірно, перемотана пластиром.

Володимир Бражко з обручкою на пальці / Фото з інстаграму футболіста

Що відомо про стосунки Квіткової та Бражка?