Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Квіткової. Даша, Володимир і син блогерки від шлюбу з ведучим Нікітою Добриніним побували у Львові.
Дашу Квіткову, Володимира Бражка і Лева сфотографували на одній з вулиць Львова. На першому фото футболіст ніжно цілує кохану в лоб і обіймає її. Поруч стоїть син блогерки, який тримає маму за руку.
Даша Квіткова з сином і Володимиром Бражком / Фото з інстаграму блогерки
На другій світлині пара обіймається і закохано дивиться одне на одного. Лев притуляється до мами, усміхається і дивиться в камеру. На безіменному пальці правої руки Бражка можна помітити обручку.
Володимир Бражко засвітився з обручкою / Фото з інстаграму Квіткової
До речі, днями півзахисник київського Динамо опублікував на своїй сторінці в інстаграмі серію фото з матчу. На одному з них також видніється каблучка, яка, ймовірно, перемотана пластиром.
Володимир Бражко з обручкою на пальці / Фото з інстаграму футболіста
Що відомо про стосунки Квіткової та Бражка?
У травні мережею почали ширитися чутки, що Даша Квіткова зустрічається з Володимиром Бражком. Їх, зокрема, неодноразово бачили на публіці разом.
9 липня Володимир привітав Дашу з 27-річчям. Він опублікував миле фото з блогеркою, яке підписав: "З днем народження, моя кохана", тим самим підтвердивши їхні стосунки.
У вересні Бражко освідчився Квітковій. ЗМІ писали, що футболіст подарував коханій каблучку від Cartier, вартість якої коливається від 82 до 132 тисяч доларів (залежить від розміру каменю).
У жовтня Дашу і Володимира запідозрили у таємному одруженні. Зокрема, на пальці блогерки помітили каблучку, схожу на весільну.
Нещодавно Квіткова підігріла чутки, що вийшла заміж за Бражка. Вона показала фото свого закордонного паспорта, де видно напис латиницею, схожий на BRAZHKO. Так, у мережі припустили, що Даша змінила прізвище.