У певца заметили кольцо на правой руке. Пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН. Известно, что у пары разница в возрасте почти 20 лет. Девушке 24, а Сергею – 43.
На днях Юлиана опубликовала видео с Танчинцем, который играет с котом. На этих кадрах можно разглядеть, что на безымянном пальце певца есть кольцо, которое очень похоже на обручальное.
Сергей Танчинец засветил кольцо на правой руке/ Фото ТСН
Накануне в интервью, которое вышло на ютуб-канале M1 music, Танцинец рассказал, что пара думает обручиться в свободное от концертов время. Юлиана же в своих инстаграм-сторис отмечала, что свадьбы в классическом его понимании, видимо, не будет. В то же время действительно ли пара уже заключила брак – пока неизвестно.
Что известно о личной жизни Сергея Танцинца?
- В сентябре 2023 года певец сообщил, что его 15-летний брак с женой Анной завершился. В то же время Сергей сказал, что они поддерживают хорошие отношения с бывшей, оставаясь любящими родителями для их детей.
- У Танчинца есть дочь Анастасия и сын Лукьян от первого брака. Девочка родилась в 2009 году, а мальчик – в марте 2018 года.
- Об отношениях Сергея и Юлианы Корецкой стало известно в мае прошлого года, когда девушка публично призналась певцу в любви, поздравив его с днем рождения.
- В июле 2025 года Сергей Танчинец сделал Юлиане предложение.