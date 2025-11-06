У певца заметили кольцо на правой руке. Пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН. Известно, что у пары разница в возрасте почти 20 лет. Девушке 24, а Сергею – 43.

На днях Юлиана опубликовала видео с Танчинцем, который играет с котом. На этих кадрах можно разглядеть, что на безымянном пальце певца есть кольцо, которое очень похоже на обручальное.

Сергей Танчинец засветил кольцо на правой руке/ Фото ТСН

Накануне в интервью, которое вышло на ютуб-канале M1 music, Танцинец рассказал, что пара думает обручиться в свободное от концертов время. Юлиана же в своих инстаграм-сторис отмечала, что свадьбы в классическом его понимании, видимо, не будет. В то же время действительно ли пара уже заключила брак – пока неизвестно.

Что известно о личной жизни Сергея Танцинца?