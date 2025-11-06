У співака помітили каблучку на правій руці. Пише 24 Канал з посиланням на ТСН. Відомо, що в пари різниця у віці майже 20 років. Дівчині 24, а Сергію – 43.
Днями Юліана опублікувала відео з Танчинцем, який грається з котом. На цих кадрах можна розгледіти, що на безіменному пальці співака є каблучка, яка дуже схожа на обручку.
Сергій Танчинець засвітив каблучку на правій руці/ Фото ТСН
Напередодні в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі M1 music, Танцинець розповів, що пара думає побратися у вільний від концертів час. Юліана ж у своїх інстаграм-сторіс зазначала, що весілля у класичному його розумінні, мабуть, не буде. Водночас чи справді пара вже уклала шлюб – наразі невідомо.
Що відомо про особисте життя Сергія Танцинця?
- У вересні 2023 року співак повідомив, що його 15-річний шлюб з дружиною Ганною завершився. Водночас Сергій сказав, що вони підтримують хороші стосунки з колишньою, залишаючись люблячими батьками для їхніх дітей.
- У Танчинця є донька Анастасія та син Лук'ян від першого шлюбу. Дівчинка народилася у 2009 році, а хлопчик – у березні 2018 року.
- Про стосунки Сергія та Юліани Корецької стало відомо в травні минулого року, коли дівчина публічно зізналася співаку в коханні, привітавши його з днем народження.
- У липні 2025 року Сергій Танчинець освідчився Юліані.