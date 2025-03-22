Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм. Корецька вирішила поспілкуватися з підписниками.

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Серед питань, звісно, були й про особисте життя. У Юліани Корецької запитали, чи є у планах весілля та діти.

Думаю, більшість закоханих людей планують і те, і інше. Ми придумали імена майбутнім дітям на другий день наших відносин. Тому так, плануємо. А щодо весілля у його класичному розумінні – мабуть, ні. Точно не у цих реаліях,

– відповіла вона.

Юліана Корецька про весілля та дітей / Скриншот з інстаграму

Юліана Корецька розповіла про побут з Сергієм Танчинцем

Також у Корецької поцікавилися, чи правда, що Танчинець дуже допомагає їй у побуті.

Це, скоріше, я допомагаю йому у побуті. Не буду тут розписувати, але мені правда дуже пощастило. Ну, як і йому зі мною, звісно,

– зазначила Юліана.

Юліана Корецька про побут з коханим / Скриншот з інстаграму

Кохана Сергія Танчинця поділилась, що у них немає хатньої робітниці, та каже, що у ній немає потреби.

По-перше, нам реально в кайф, і ми справляємось самі. По-друге, нас немає вдома по 2 тижні на місяць. Ми елементарно не встигаємо розвести сильний срач,

– додала Юліана Корецька.

Водночас приблизно раз у два-три місяці пара замовляє клінінг для генерального прибирання вдома.

Корецька відповіла, чи є у них хатня робітниця / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що у мережі довгий час ходили чутки про роман Сергія Танчинця з піарницею гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Юліаною Корецькою. У травні 2024 року дівчина підтвердила, що перебуває у стосунках зі співаком.

У вересні 2023 року Сергій Танчинець оголосив про розлучення з дружиною Ганною. У цьому шлюбі народилося двоє дітей: син Лук'ян та донька Анастасія.