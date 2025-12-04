Знаменитість вперше розповіла про те, як коханий їй освідчився. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Good Morning America.

Макс зробив пропозицію Майлі під час їхньої поїздки до Азії. Співачка зізналася, що для неї це було повною несподіванкою.

Мене нелегко здивувати, бо я люблю контролювати кожну ситуацію, але я була дуже здивована,

– поділилася Майлі Сайрус.

Інтерв'ю з Майлі Сайрус: дивіться відео онлайн

Лише декілька днів тому на прем'єрі фільму "Аватар: Вогонь і попіл" Майлі Сайрус з'явилася на червоній доріжці з каблучкою на безіменному пальці лівої руки. Вперше вона її одягнула в середині листопада цього року, як пише Deux Moi.

Що відомо про стосунки Майлі Сайрус та Макса Морандо?