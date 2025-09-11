Герцог Сассекський отримав браслет на зустрічі з генеральною директоркою Superhumans Center Ольгою Руднєвою. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм UNITED24Media.

Браслет, який принцу Гаррі подарувала Ольга Руднєва, створив український ювелірний бренд Guzema Fine Jewelry у співпраці з Superhumans Center. На прикрасі є його ініціали й надпис: "Той, хто рятує одне життя, рятує весь світ".

Принц Гаррі одягнув браслет Superhumans Center / Фото Getty Images

Церемонію нагородження проводить благодійна організація WellChild – вона надає допомогу важкохворим дітям і молодим людям. Герцог Сассекський є її покровителем з 2007 року.

Як повідомляє People, принц зустрівся з дітьми, виголосив промову і вручив нагороду Inspirational Child 4-6 Years дівчинці Есме, яка народилася на 28 тижні вагітності й перенесла 35 операцій.

Гаррі прибув до Великої Британії у понеділок, 8 вересня. Принц відвідав каплицю Святого Георгія у Віндзорському замку, де похована його бабуся. Чоловік віддав шану королеві Єлизаветі II у треті роковини її смерті.

