Герцог Сассекський отримав браслет на зустрічі з генеральною директоркою Superhumans Center Ольгою Руднєвою. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм UNITED24Media.
Браслет, який принцу Гаррі подарувала Ольга Руднєва, створив український ювелірний бренд Guzema Fine Jewelry у співпраці з Superhumans Center. На прикрасі є його ініціали й надпис: "Той, хто рятує одне життя, рятує весь світ".
Принц Гаррі одягнув браслет Superhumans Center / Фото Getty Images
Церемонію нагородження проводить благодійна організація WellChild – вона надає допомогу важкохворим дітям і молодим людям. Герцог Сассекський є її покровителем з 2007 року.
Як повідомляє People, принц зустрівся з дітьми, виголосив промову і вручив нагороду Inspirational Child 4-6 Years дівчинці Есме, яка народилася на 28 тижні вагітності й перенесла 35 операцій.
Гаррі прибув до Великої Британії у понеділок, 8 вересня. Принц відвідав каплицю Святого Георгія у Віндзорському замку, де похована його бабуся. Чоловік віддав шану королеві Єлизаветі II у треті роковини її смерті.
Коли принц Гаррі відвідував Україну?
10 квітня стало відомо, що принц Гаррі прибув до України – його візит не анонсували. Він відвідав Superhumans Centre у Львові, де поспілкувався з пораненими українськими військовими.
Герцог Сассекський також зустрівся з міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою, Романом Олексівим, який вижив після ракетного удару Росії по Вінниці 14 липня 2022 року (мама хлопчика загинула), і парамедикинею Юлією Паєвською на псевдо "Тайра".
Крім того, під час візиту Юлія Свириденко (нині – прем'єр-міністерка України, тоді – перша віцепрем'єрка та міністерка економіки України) вручила принцу Гаррі великодній кошик. Паску пекли бабусі з Сумської області, а писанки створила матір загиблої парамедикині Ірини Цибух Оксана.